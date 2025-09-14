Un muerto y 25 heridos, cinco de ellos graves, balance provisional de la explosión en un bar de Vallecas

Un hombre de 52 años ha sido hallado muerto después de la explosión originada en la tarde del 13 de septiembre en el bar Mis Tesoros de Vallecas, según han informado esta madrugada el servicio de emergencias de Madrid. El fallecido ha sido localizado en un sótano, sepultado bajo más un metro de arena y escombro, del establecimiento en el que se produjo la explosión, localizado en la calle Manuel Maroto del distrito Puente de Vallecas.

Los Bomberos de Madrid son los que han encontrado el cuerpo tras una nueva búsqueda, junto a la unidad canina de la Policía Nacional, por la zona dañada después de que sus familiares avisaran de que no le habían localizado a lo largo de la tarde-noche. Una psicóloga del SAMUR los ha atendido tras conocer la noticia.

Además de la víctima mortal, se encuentran heridas al menos 25 personas, tres de las cuales se encuentran en estado grave y dos potencialmente graves y que están ingresadas en los hospitales de La Paz y el 12 de Octubre.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida ha expresado su pésame: "Lamentablemente, confirmamos el fallecimiento de una persona en la explosión de la calle Manuel Maroto. Mis condolencias y apoyo a su familia, y el deseo de una pronta recuperación a los heridos. Almeida también ha agradecido la labor de los profesionales: "Mi reconocimiento a SAMUR, SUMMA112, Bomberos de Madrid y Policía Municipal de Madrid por su trabajo durante la noche".

Actualización #explosión Manuel Maroto. A los 25 heridos hay que sumar una víctima mortal. Se trata de un hombre localizado esta madrugada tras una nueva búsqueda de @BomberosMad junto a la unidad canina de @policia. Una psicóloga de @SAMUR_PC atiende a los familiares. pic.twitter.com/fMYXHTs0ZM — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 14, 2025

Una posible demolición

La explosión del bar, producida entorno a las 15.00, fue causada por una "concentración de gases" y afectó también a la zona de acceso al portal en las viviendas del edificio en cuyos bajos se encuentra ubicado. "La extracción ha sido bastante complicada, con mucha mano de obra. Hemos tenido que ir piedra a piedra sacando a gente entre los escombros", reconoció Javier Ramos, jefe de guardia Bomberos ayuntamiento de Madrid.

Por su parte, el jefe de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Marín, indicó que el edificio tiene una estructura de hormigón y acero que tiene afectada "gravemente" una región de unos 50-60 metros cuadrados. Sin embargo, es necesario "hacer una valoración entera" para decidir si debe ser demolido o no.

El edificio cuenta con nueve viviendas y debido al daño en la estructura, los vecinos han sido desalojados "al menos durante algunos días", según comunicó Inma Sanz, la vicealcaldesa de Madrid. La zona con mayor afecciones es el forjado entre la planta cero y la primera.