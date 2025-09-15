Un hombre se atrinchera en la Gran Vía de Madrid, amenaza con causar una explosión y acaba reducido por la Policía

La Policía y los servicios de emergencia han acudido a un edificio de la céntrica Gran Vía de Madrid en el que se ha atrincherado un hombre que amenaza con explotar unas bombonas de butano, han informado a EFE fuentes policiales.

Según las mismas fuentes, el hombre, que tiene los brazos ensangrentados, se había atrincherado en un tercer piso de un edificio situado entre la calle Montera y la Gran Vía. Hasta el lugar se han desplazado varios vehículos policiales y ambulancias y, según las fuentes, la Policía ha movilizado a un negociador. Aunque no existe confirmación oficial de que se trate de la escena del suceso, un ciudadano ha colgado en la red social X unas fotografías de lo que, parece, es el momento en el que las autoridades se encuentran cercando la zona.

No sé qué pasa pero el Metro de Gran Vía parece cerrado, y hay numerosas ambulancias y policía acordonando la zona pic.twitter.com/y6QB0eeyWs — Jonan Basterra (@Pixel_Jonan) September 15, 2025

La boca de metro más próxima al suceso permanece cerrada, aunque el servicio se presta con normalidad. Unos minutos más tarde, la misma agencia ha informado de que las autoridades policiales han conseguido reducir al hombre y ya se encuentran levantando el cordón policial que habían habilitado.