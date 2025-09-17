Más Madrid amenaza con llevar a Ayuso a los tribunales por "prohibir" las banderas palestinas en colegios

Más Madrid ha anunciado que llevará a Isabel Díaz Ayuso a los Tribunales tras las quejas de algunos profesores que aseguran haber recibido una inspección para retirar cualquier símbolo palestino en los colegios. Desde la Comunidad de Madrid, sin embargo, se ha negado que exista ninguna orden en ese sentido.

"Es inadmisible que Ayuso intente prohibir la bandera de Palestina en los colegios. Vamos a emprender acciones legales en cuanto esta orden ejecutiva se haga oficial", ha afirmado Manuela Bergerot, que ha llegado a calificar a la presidenta madrileña de "embajadora del genocidio". A su juicio, el Gobierno regional "se está pasando de frenada", un "fanatismo" que, añade, "le va a obligar a asumir consecuencias en los tribunales".

La comunidad educativa está con el pueblo de Gaza, como la inmensa mayoría de las familias madrileñas. Al actuar como la embajadora del genocidio, Ayuso demuestra una vez más que no está a la altura de la solidaridad del pueblo madrileño con la libertad de Palestina 🇵🇸🇵🇸🇵🇸 pic.twitter.com/DIDBkTP6gJ — Manuela Bergerot (@manuelabergerot) September 17, 2025

Por su parte, Ayuso ha rechazado las acusaciones, aunque ha defendido que las aulas sean espacios "absolutamente apolíticos": "Lo que no se permite es el adoctrinamiento político en las aulas".

"Pido dejar a la comunidad educativa en paz y que se deje de intentar adoctrinar en los colegios. No tiene perdón que la kale borroka se lleve a las aulas, y el odio y la división guerracivilista a todos sitios", ha dicho la presidenta, que ha insistido en que imponer la bandera palestina por la fuerza solo conseguirá que sea "vista como algo negativo".

Desde la propia Consejería de Educación de la CAM han reiterado que "no hay ninguna orden" para prohibir esos símbolos y han explicado que las Direcciones de Área Territorial únicamente recuerdan a los centros su obligación de mantenerse al margen de cuestiones políticas.

Añaden a Libertad Digital fuentes de Sol que, para cumplir con esta obligación, se llevan a cabo las mencionadas inspecciones educativas. "Los directores de los centros tienen la responsabilidad de que no se introduzcan cuestiones políticas", insisten.

El PSOE ha coincidido en que en los colegios no deberían exhibirse símbolos políticos ni religiosos, aunque ha acabado alineándose con la postura de Más Madrid al sostener que Ayuso está "demonizando" cualquier protesta "pacífica" en la región a favor de Palestina.

Sí ha sido más dura la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, al acusar a Ayuso de ser "amiga de genocidas" y anunciar el apoyo de su ministerio a los grupos de escolares que se movilizarán. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha hablado de un "curioso concepto de libertad" y el ministro Óscar López ha tachado de "infumable" la postura del Ejecutivo regional.