Ayuso anuncia más trenes en el Metro y una nueva lanzadera entre Moncloa y Ciudad Universitaria

Los madrileños contarán a partir del próximo lunes con nuevos autobuses lanzadera que conectarán de forma directa Moncloa con Ciudad Universitaria mientras duren las obras de la Línea 6 de Metro. Según ha anunciado este jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este servicio se suma al actual dispositivo de transporte alternativo que ya mueve a diario a unos 130.000 pasajeros. Lo hace con el objetivo de paliar las aglomeraciones vistas durante las últimas semanas.

El servicio funcionará de manera ininterrumpida entre las 7:00 y las 21:30 horas, con frecuencias de cinco minutos en hora punta y de diez en los tramos de menor afluencia.

La vicealcaldesa, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que este servicio especial de carácter gratuito ha sido determinado por el Consorcio Regional de Transportes (CRTM), concebido como "una lanzadera sin paradas intermedias entre ambas cabeceras". Para ello, EMT va a destinar a este servicio siete autobuses.

Además, Ayuso ha adelantado que Metro reforzará su capacidad operativa con la progresiva incorporación de más trenes en los próximos días. De forma exacta, la red pasará de los 295 a los 319 trenes en circulación a lo largo de sus 12 líneas, recuperando incluso los niveles previos al cierre parcial de la L6.

Aunque desde Más Madrid han celebrado la puesta en marcha de la lanzadera, a renglón seguido han puesto el acento en la supuesta falta de información a los usuarios. "Es importante que los madrileños sepan si van a llegar a clase, si van a llegar a sus trabajos y a qué hora van a llegar por las noches a sus casas", ha reclamado su portavoz, Manuela Bergerot, en los pasillos de la Asamblea.

De hecho, Bergerot ha vuelto a insistir en que durante su reciente reunión con Ayuso se encontró a una presidenta y a unos consejeros "incrédulos ante esa situación que parecían desconocer". Asegura además que la CAM les dijo que "no les había llegado la información de que Madrid ahora mismo sea una ratonera".

Para Vox el transporte público madrileño está "completamente colapsado". Tras conocerse la noticia, han reprochado al Ejecutivo autonómico no haber realizado "las inversiones proporcionalmente necesarias" al crecimiento de población. Y es que, este septiembre Metro ha alcanzado su récord histórico de usuarios, con un total de 62,4 millones de viajes (incluso con la L6 parcialmente suspendida). La cifra supone un incremento del 4,41% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se registraron 59,8 millones de desplazamientos.