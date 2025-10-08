Trabajaron dentro de un edificio que amenazaba con venirse abajo en cualquier momento, avisándose si la estructura cedía y retirando escombros a mano. Así fue —en palabras de José Luis Martínez-Almeida— la intervención "heroica" y "admirable" de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid en el derrumbe de la calle Hileras, donde cuatro personas perdieron la vida y tres resultaron heridas.

"El trabajo de los bomberos ha sido heroico y poniendo en riesgo su vida", ha reconocido el alcalde este miércoles, subrayando que actuaron "con una estructura inestable, utilizando testigos colocados en el edificio para garantizar que, si se venía abajo, tuvieran tiempo para salir".

Durante más de doce horas, los efectivos se movieron entre toneladas de escombros, bajo un forjado que había cedido parcialmente y con la constante amenaza de un segundo derrumbe. "La mayor parte del desescombro fue manual", ha explicado Almeida. Lo hicieron, en todo momento, ayudados por dos perros de la Unidad Especial de Guías Caninos, Scotex y Lume, que marcaron con precisión el lugar donde se encontraban los cadáveres.

Ya este miércoles, según ha aclarado Almeida, la principal hipótesis que se maneja es la acumulación de material de obra en la planta superior que "pudo influir en el colapso del edificio".

El edificio, que contaba con licencia desde enero de 2025, sufrió un derrumbe parcial de unos 50 metros del forjado, según ha detallado también el alcalde. "Si hubieran caído los 200 metros podría haber alcanzado a las 40 personas que trabajaban allí; pudo haber sido una tragedia mucho mayor", ha concluido.

El suceso ocurrió en el número 4 de la calle de las Hileras, entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol, pasada la una de la tarde de este martes, cuando se derrumbaron varios forjados de un edificio que se está rehabilitando para convertirse en un hotel de cuatro estrellas.

El estruendo y el polvo invadieron la estrecha calle, según explicaron los vecinos, y en pocos minutos se desplegaron en la zona un amplio dispositivo de seguridad y emergencias. Los sanitarios del Samur-Protección Civil atendieron a tres obreros, uno de los cuales fue trasladado a un hospital con fractura de pierna, mientras que los otros dos resultaron contusionados leves.

Los operarios que se encontraban trabajando en el inmueble echaron en falta a algunos compañeros, lo que motivó la activación de los servicios de búsqueda para comprobar si estaban dentro o fuera del inmueble, que se ayudaron también de drones de la Policía Municipal.