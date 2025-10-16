El PSOE dice que "mentir es indecente" y Ayuso contrataca con el "registro" de embustes de Sánchez

"Mire, señora Ayuso, se puede ser hombre y feminista, ahí tiene al presidente del Gobierno, y se puede ser mujer y machista, ahí se tiene a usted misma", le espetó este jueves en la Asamblea la portavoz del PSOE a Isabel Díaz Ayuso. Estuvo a punto de parafrasear a José Luis Ábalos cuando dijo aquello de "soy feminista porque soy socialista".

Mar Espinar basó buena parte de su intervención en atacar al jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La restante estuvo centrada en el aborto. Y es que la izquierda madrileña está haciendo pasar como novedosa la declaración de Miguel Ángel Rodríguez (MAR) en el Tribunal Supremo durante la instrucción que se siguió contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos. Pero lo cierto y verdad es que la única novedad radica en la filtración de las imágenes, pues el contenido de la declaración de Rodríguez fue conocido el pasado mes de enero.

Así, la portavoz socialista hizo girar su argumentación en torno a la mentira. "Toda España ha visto cómo su jefe de gabinete reconocía en sede judicial que había fabricado un bulo contra el fiscal general del Estado y todo para tapar el tren de vida que lleva usted (…). "Incluso la propia dirección nacional de su partido, señora Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que mentir no es ilegal". Pero "mentir es indecente", lanzó.

La presidenta no se lo pensó y en su réplica sacó toda la artillería pesada contra los embustes de Pedro Sánchez, de los ministros del Gobierno y de los cargos del PSOE. "El registro de las mentiras de Sánchez", lo tildaron los suyos. Es el siguiente:

"Ocultaron y mintieron sobre la presencia de Delcy Rodríguez en Madrid.

Ocultaron las juergas del tito Berni utilizando la prostitución y chicas jóvenes.

Han negado que había sobres cuando había por todas partes.

Mintieron con el papel de una fontanera que se dedicaba a extorsionar y buscar información contra jueces y agentes.

Su legislatura se sustenta en un pacto oculto y corrupto con Bildu, que está en medio de una trama de corrupción en Navarra que ustedes están callando.

Mintieron con Bildu, con el que juraron que no pactaría, tampoco pactaría con Podemos, con que traerían a Puigdemont ante la Justicia.

Han ocultado una trama de subvenciones que iban directas al hermano de Ximo Puig en Valencia.

Han mentido cada vez que han favorecido al hermano del presidente del Gobierno.

El presidente del Gobierno ha mentido cuando ha sido incapaz de felicitar al Nobel de la Paz María Corina Machado. Seis veces lo hizo con otros premios Nobel.

Mintieron con la amnistía y con los indultos.

Mintieron con el caso Koldo, nadie le conocía y luego era colega de todos.

Mintieron a la OTAN y a la Comisión de Venecia en el Consejo de Europa.

Mintieron sobre la energía nuclear, negándosela a Madrid pero dándosela, eso sí, a Cataluña.

Mintieron con los precios de la luz cuando ya vamos por la quinta subida consecutiva que está acosando a los españoles en sus facturas.

Han mentido sobre bulos contra la Guardia Civil.

Han mentido sobre sus pretensiones de no presentar presupuestos.

Han mentido con los edificios de Muface utilizados por la familia del presidente del Gobierno para sus negocios.

Han mentido durante toda la pandemia con cierres ilegales.

Mienten con fotos del Metro de París para decir que es el Metro de Madrid. Han mentido con cada escándalo y han puesto a todos los delincuentes a redactar sus propias leyes. Han vulnerado la Constitución a muerte".

Así, Ayuso zanjó: "En resumen, ustedes y sus jefes y el presidente del Gobierno solo mienten, mienten y mienten. No hacen otra cosa".

Sánchez no para de mentir: aquí solo algunos ejemplos. pic.twitter.com/6zL8lh5ojh — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 16, 2025

Por lo demás, la presidenta y el PP se volcaron en reivindicar la figura de María Corina Machado y en afear a la izquierda que no la haya felicitado tras recibir el Nobel de la Paz. "Igualdad sería felicitar a una mujer como María Corina Machado, que lucha por la libertad y la democracia en Venezuela y les ha ganado estrepitosamente en las urnas, dado que son incapaces de decir una sola palabra hacia ellos y que todas las dictaduras del mundo, narcoestados de ultraizquierda, son todas aliados suyos. Qué buenas alianzas internacionales", espetó Ayuso a Más Madrid.

Después lo hizo el portavoz de los populares. "Algo está pasando cuando los terroristas de Hamás felicitan a Sánchez y Sánchez es incapaz de felicitar a la Premio Nobel de la Paz", señaló Carlos Díaz Pache a los socialistas mientras que a los de Manuela Bergerot indicó que cuando "la señora Jimena de Arco" - por la diputada Jimena González que se enroló en una segunda flotilla- estaba "excursión a ninguna parte por el Mediterráneo", EEUU conseguía una paz que "ustedes desprecian" y una mujer "valiente y fuerte, que ustedes también desprecian, ha conseguido el Premio Nobel de la Paz por luchar de verdad por la libertad y contra la dictadura".

Pache alertó de que el PSOE de Sánchez y la ultraizquierda "no" son demócratas. "Si funcionan como una mafia, cobran y pagan como una mafia y tratan de evitar la alternancia política con todos los atropellos constitucionales, estamos en la revolución Sanchevique, que suena temible, pero que. con gente como Koldo, Ábalos, con las señoras Mónica García y Yolanda García, no dan mucho miedo".