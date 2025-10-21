Almeida actuará contra Rosalía si su "performance" en Madrid no tenía autorización

El Ayuntamiento de Madrid ha abierto una investigación para determinar si el evento protagonizado anoche por Rosalía en la Plaza de Callao contaba con los permisos necesarios. La performance colapsó el centro de la capital con miles de seguidores y generó "problemas de tráfico" en plena hora punta.

Ya este martes, la delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha confirmado que el Consistorio está recabando "toda la información" sobre lo ocurrido, ya que "no parece que hubiera una autorización expresa para la realización de ese evento como tal".

En este sentido, la vicealcaldesa ha trasladado que "por supuesto vamos a llegar a investigar si no se ha hecho con las autorizaciones necesarias y lógicamente se actuaría en consonancia".

Así lo ha corroborado también el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, que ha añadido que están "revisando todas las oficinas de atención al ciudadano por si hubiera solicitado o comunicado este evento", aunque sin rastro por el momento.

Si finalmente se confirma que no hubo los correspondientes permisos, "se iniciará un expediente disciplinario que podría conllevar una sanción por no pedir permiso por un evento que se celebra en la vía pública", ha aclarado. Aun así, Carabante ha matizado que la infracción "no sería muy grave", al no haber montado ningún escenario ni emitir excesivo ruido.

🔴 Así fue la expectación en Callao ante la aparición sorpresa de Rosalía y el lanzamiento de su nuevo disco "Lux" pic.twitter.com/EgeuwouZtj — Libertad Digital (@libertaddigital) October 21, 2025

El improvisado espectáculo se gestó en tiempo récord. Rosalía lo anunció apenas una hora antes por TikTok y retransmitió en directo como se preparaba e incluso el trayecto en su propio coche por las calles de Madrid rumbo a Callao. A las diez en punto, la artista irrumpió entre la multitud, corrió por la Gran Vía perseguida por multitud de fans —como constatan los cientos de vídeos que hoy circulan por redes— y se refugió en el hotel Vincci Capitol. Segundos después, las pantallas gigantes de la plaza mostraron la portada de Lux, su nuevo disco.

La escena, que duró apenas unos minutos, bastó para colapsar el centro de la capital y obligar a la Policía Municipal a intervenir para abrirle paso. Desde una ventana del hotel, Rosalía saludó brevemente al público antes de desaparecer sin declaraciones.