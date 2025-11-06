Espinar se burla del novio de Ayuso y Bergerot sentencia: "Está pidiendo a gritos que le retiren el pasaporte"

La portavoz del PSOE, Mar Espinar, basó buena parte de su intervención en criticar el proyecto de Presupuestos presentado por el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso. Especialmente las partidas dedicadas a salud, universidad y vivienda. A estas críticas contestaría después el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz Pache: "A nosotros no nos permiten criticar el presupuesto del Partido Socialista, del Gobierno del Estado. ¿Por qué? Porque no han presentado ninguno en toda la legislatura. ¡Pero usted cómo tiene la cara tan dura de ponerse aquí a criticar nada!".

Pero en lo que la portavoz socialista estaba realmente interesada era en criticar al novio de la presidenta madrileña después de que el martes declarara como testigo en el juicio contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos que le afecta directamente al haber desvelado, presuntamente, Álvaro García Ortiz el correo que su abogado, Carlos Neira, envió al fiscal Julián Salto en el que reconocía los delitos que se le imputan en la causa que se sigue contra él.

"¿Quién le ha hecho el Presupuesto para 2026?, ¿su casero, el fiscalista? Lo digo porque los números son casi tan falsos como las declaraciones que hace su pareja. El novio tiene afición al fraude fiscal, la novia al fraude contable y el jefe de gabinete al fraude político. Con este trío qué puede salir mal", le espetó Espinar, quien después y en tono burlón añadió: "el martes, ese pobre hombre que se llevó dos millones en comisiones ilegales mientras la gente se moría, su pareja, reconoció que dio luz verde a sus abogados para confesar dos delitos. (…) La culpa es siempre de quien la hace, no de quien lo persigue".

Después le tocó el turno a la portavoz de Más Madrid, que fue incluso más lejos. Manuela Bergerot espetó: "Le aconsejo que le diga a su novio que no se escape y que no nos tome por tontos, porque Alberto González Amador no es una víctima, es un cara dura que se ha hecho de oro gracias a la ayuda de los delitos y de tanto decir que se va a escapar, está pidiendo a gritos que le retiren el pasaporte".

Con estas palabras se refería Bergerot a la declaración de González Amador en el Tribunal Supremo. Allí, ante los siete jueces que componen el tribunal, testificó como la revelación de las comunicaciones confidenciales entre su abogado y el fiscal del caso le han supuesto un grave perjuicio, afectando a su derecho a la defensa. "Yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. Estaba muerto. El señor García Ortiz, el fiscal general del Estado me había matado públicamente, me había destrozado por completo", dijo mirando directamente a García Ortiz.

González Amador concluyó describiendo su calvario personal a raíz de que se filtrara el correo donde su abogado decía "ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública", el grave perjuicio reputacional y económico que le ha supuesto, con esta frase: "O me voy de España o me suicido. El dinero que llevo gastado, el destrizo personal…".

Ayuso no entró al trapo de ninguno de estos ataques personales y se limitó a arremeter contra el Gobierno de Pedro Sánchez. "Les carcome la corrupción y la más sórdida, gestionan ruinosamente la utilización de los poderes del Estado y, por eso, son ustedes los que se están defendiendo en los banquillos. Operaciones contra adversarios, contra fiscales, contra la Guardia Civil, contra los jueces que hacen su trabajo… Son lo peor que ha tenido España".

Más información en unos minutos.