Ayuso cree que en el juicio al fiscal general "está habiendo testimonios muy esclarecedores"

La presidenta de la Comunidad de Madrid quiso guardar un respetuoso silencio acerca del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que comenzó este lunes 3 de noviembre y que se prolongará hasta el próximo día 13 de este mes.

Por primera vez, un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo de los acusados por un presunto delito de revelación de secretos que afecta a Alberto González Amador, pareja de la presidenta autonómica.

De hecho, este mismo martes comparece como testigo Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, y la prensa se interesó por ello después de su visita a la nueva Unidad de Media Estancia para enfermos con ELA del Hospital público Santa Cristina de la capital. "No puedo mas que trasladar mi máximo respeto por las decisiones que tome el tribunal", al que "hay que dejar que haga su trabajo, sin interferencia alguna", contestó. En este punto, Ayuso añadió que "está habiendo testimonios muy esclarecedores que seguro ayudarán a resolver el caso".

Uno de ellos es sin duda el que ofreció este lunes, durante la primera jornada del juicio, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien señaló a García Ortiz como filtrador de los datos reservados del novio de Ayuso. Explicó que la noche de la filtración (13 de marzo) iba escuchando la Cadena Ser y le resultó llamativo que dijera que la Fiscalía en esos momentos estaba preparando la nota que se divulgó el 14 de marzo de 2024 por la mañana. "Yo, que era la que la tenía que prepararla junto a Íñigo (Corral) – jefe de gabinete del TSJ- no la estaba preparando, no lo sabía, por lo que nos quedamos los dos...".

Además, explicó que recibió una llamada telefónica a las 9:10 horas del día 14, en la que no dio "ni los buenos días" a García Ortiz y directamente le dijo: "¡Has filtrado los correos!", en claro tono de reproche. El fiscal general le respondió: "Eso ahora no importa. Hay que sacar la nota cuanto antes". "A mí sí me importaba. Eso se me quedó clavado en el alma", manifestó la testigo, que abogó por haber sacado una nota de desmentido que no supusiera desvelar la estrategia de defensa de un investigado en una causa penal. "No veía la necesidad de dar tanto detalle".

Antes, el fiscal que llevaba el caso de González Amador, Julián Salto, había afirmado que nunca antes en su carrera profesional había vivido un episodio como el de la noche del 13 de marzo de 2024, cuando tuvo que abandonar un partido de Champions para cumplir con las órdenes que había dado el fiscal general sobre el novio de Ayuso de que le remitiese todos los correos de un asunto que "no era un fraude fiscal agravado" sino "un fraude fiscal sin más". "Me dijeron que el fiscal general no podía esperar", declaró.

También declararon durante la jornada de este lunes los fiscales Pilar Rodríguez, imputada durante todo el periodo de instrucción aunque finalmente quedó exonerada y ayer lo hizo como testigo, y Diego Villafañe, hombre de máxima confianza del fiscal general y que también estuvo imputado fugazmente.

A la presidenta madrileña se le formuló este martes una pregunta más sobre esta cuestión, que ella eludió. "No me van a meter en esta situación, en algo que además no tengo que ver", afirmó, toda vez que siguió insistiendo en el respetó "máximo" al tribunal "y al trabajo que está realizando". "Es donde se tienen que resolver estas cuestiones, en los tribunales".

Después pasó a valorar los últimos escándalos que afectan al PSOE y al corazón mismo del Gobierno, después de que este lunes se produjeran dos hechos relevantes. Por un lado, el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, dictó el auto de procedimiento abreviado contra el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, el exasesor del anterior, Koldo García Izaguirre, y el empresario Víctor de Aldama, en la pieza inicial en la que se ha investigado, entre otros asuntos, los contratos irregulares de mascarillas durante la pandemia de covid, hechos provisionalmente calificados como cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Por otro, se conoció parte del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que afecta al ministro Ángel Víctor Torres, donde se incluyen mensajes de Torres, entonces presidente de Canarias, con Koldo García en los que se aprecia la implicación del canario en los negocios de una de las empresas investigadas en la trama.

"Es que son Ábalos, Torres, Armengol; bolsas con dinero y favores a través de la prostitución; el fiscal; Koldo y Cerdán; Navarra; el hermano y la mujer; fontaneros; el CNIO; las oposiciones de Radio Televisión Española; pactar con Bildu; delincuentes amnistiados; posible financiación ilegal del Partido Socialista… Hasta el candidato en Extremadura está imputado. Es que no queda nada por corromper", señaló la presidenta que pasó a preguntarse "¿dónde han estado la Agencia Tributaria y la Fiscalía todo este tiempo?".

En este punto cabe recordar que la investigación sobre el caso Koldo dio comienzo a raíz de una denuncia presentada por el Grupo Parlamentario de Isabel Díaz Ayuso. "Lo que están haciendo es ensañamiento contra mi familia y contra mí para intentar desgastarme, ¿y sabe lo que creo que vamos a empezar a hacer? Investigar a todos", avisó la presidenta desde la Asamblea en marzo de 2022.