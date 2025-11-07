Tres de cada cuatro médicos de la Comunidad de Madrid, dispuestos a ir a la huelga contra Mónica García

Tres de cada cuatro médicos madrileños están decididos a ir a la huelga nacional contra el Ministerio de Sanidad de Mónica García convocada entre el 9 y el 12 de diciembre. Así lo refleja la encuesta realizada por AMYTS, sindicato mayoritario de médicos y facultativos de Madrid, que ha recabado 881 respuestas en apenas ocho días. Además, el 13% de los encuestados se lo está planteando.

El mensaje del colectivo es inequívoco y "rotundo". "La disposición a participar en movilizaciones y huelgas es muy elevada", explican desde AMYTS, "lo que indica un clima de descontento y una demanda clara de negociación específica para médicos y facultativos".

La mayoría de los participantes (783) ejerce en la Comunidad de Madrid, y casi todos lo hacen en el sector público (855). Seis de cada diez trabajan en hospitales, mientras que 189 lo hace en Atención Primaria, especialmente tensionada en los últimos años. En cuanto a la edad, los médicos entre 35 y 49 años representan el grupo más numeroso, seguidos de los profesionales de entre 50 y 65, es decir, médicos en plena etapa de actividad asistencial.

Independientemente de su perfil, el 96% de ellos coincide en exigir que el nuevo Estatuto Marco recoja condiciones laborales propias para el sector —guardias, jornada, descansos o jubilación— y no un modelo genérico como el que plantea el Ministerio.

Entre los encuestados, más de la mitad considera que el tercer borrador presentado por Sanidad "no mejora lo actual" y solo un 10% aprecia algún avance. El resto, directamente, no confía en el proceso.

De no darse una rectificación por parte de la ministra, advierten, el 56% de los médicos estaría incluso dispuesto a mantener una huelga indefinida contra ella.

Por ahora, el próximo 15 de noviembre, APEMYF celebrará en Madrid las Primeras Jornadas por un Estatuto Médico y Facultativo, coincidiendo con una manifestación que recorrerá el centro de la capital hasta el Ministerio de Sanidad. "El descontento es profundo", reconocen desde el sindicato, que anima a los facultativos a participar.