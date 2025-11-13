Ayuso alerta sobre "las iras" de Sánchez y sus "caniches": "Son lo más autoritario que ha tenido España en democracia"

Nuevo intenso pleno de la Asamblea de Madrid en el día después de que Pedro Sánchez utilizara su comparecencia en el Congreso para cargar contra Isabel Díaz Ayuso y otros barones. En respuesta a la oposición, Ayuso ha tachado al presidente del Gobierno de inquiokupa, "con todas las de la ley", porque "no tiene Congreso, no tiene Senado, no tiene presupuestos, por tanto no tiene contrato, no tiene palabra". Y ha arremetido contra su deriva autoritaria y sus socios de Gobierno. A Sánchez, en su opinión, solo le queda "el muro y Franco" porque quiere tener a España "enfrentada y dividida. "Eso sí, solamente nos llevamos bien con Bildu, con el entorno político de aquellos que han causado tanto daño en España, eso sí que es la auténtica corrupción, mantenerse en el poder de esta manera", ha enfatizado.

La presidenta madrileña ha lamentado que el presidente esté dejando a España "desastrada" para evitar que se hable de su mujer, de su hermano o de las múltiples tramas corruptas. Y también ha cargado contra sus ataques a jueces o empresas concretas. "Se han vuelto auténticamente autócratas, porque persiguen a las empresas, y ahora es Quirón, pero fue Ferrovial, fue Mercadona, fue Inditex, y son autócratas porque abandonan al pueblo ante sus verdaderos problemas, con robos, violaciones, abandono de la policía…"…

Sobre Quirón, ha asegurado que es "el mejor grupo sanitario de España" y ha lamentado que tenga que "soportar las iras" del Gobierno de Pedro Sánchez y "de todos los caniches que tiene por debajo". "Se permiten insultar, como en las dictaduras, a las empresas, faltando al respeto a los pacientes y a los sanitarios", ha denunciado Ayuso destacando que la Fundación Jiménez Díaz "es uno de los hospitales mejor valorados del mundo"; el Rey Juan Carlos de Móstoles; del Infanta Elena de Valdemoro; o el Hospital de Villalba pertenecen a ese grupo.

"Insultan a 45.000 trabajadores, médicos y enfermeros" y ha recalcado que Quirón "es un grupo sanitario que trabaja para todos los gobiernos, empezando por el Gobierno de Pedro Sánchez". En este sentido, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha recordado que, de los 56 hospitales de Cataluña, donde gobierna el PSC, "solo ocho los gestiona el Servicio Catalán de Salud". "El resto, son privados o público-privados, entre los que están la Teknon, que es del Grupo Quirón, o el Quirón Salud Barcelona", ha aseverado la líder del Ejecutivo madrileño.

"También la Administración que gestiona Pedro Sánchez contrata con Quirón", ha recordado Ayuso, quien puso el ejemplo del Ministerio de Defensa o del Ministerio de Transportes, para que su ministro, Óscar Puente, "entre por la puerta de atrás en su coche oficial a tratarse".

"Tienen ustedes tanta caradura que lo único que hacen es insultar y nunca proponer, buscar culpables y nunca ayudar, abandonar a España mientras levantan muros". Además, "insultan a empresas, a jueces y a fiscales". "Son lo más autoritario que ha tenido España en democracia", ha denunciado.

La presidenta madrileña también ha lamentado que al Gobierno de la nación "le dan igual" los problemas de los ciudadanos porque solo "llaman a las barricadas, negando la propiedad", además de asegurar que falta "transparencia" porque "utilizan fontaneros pagados por el Partido Socialista para perseguir a jueces o a fiscales".

También ha vuelto a comparar la situación del país con Venezuela pese a que algunos lo consideren "exagerado". "Como autónomo, como persona molesta para el Gobierno, o como medio de comunicación a funcionario independiente. Cuando te toca de cerca, sí que se está en Venezuela. Cuando se mira para otro lado, se está en la antesala de Venezuela. Y en cuanto combates de frente al proyecto autoritario de Sánchez, estás en la plena Venezuela", ha dicho citando a Rosalía o Rafa Nadal.