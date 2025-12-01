Un banco en el Retiro recuerda al periodista Fernando Lázaro: "Su vocación fue casi una obsesión"

El parque del Retiro ha sido el escenario elegido para recordar a los periodistas Fernando Lázaro y Javier Cid, fallecidos este pasado verano. Frente al estanque, justo enfrente de la Casa de Vacas, el Ayuntamiento de Madrid ha instalado dos bancos con placas conmemorativas dedicadas a ambos profesionales, uno al lado del otro.

Alrededor de los bancos se han congregado este lunes familiares, compañeros de profesión, el director de El Mundo, Joaquín Manso, y autoridades. Entre ellas, José Luis Martínez-Almeida, que ha querido dirigirse a los dos periodistas como "madrileños" y "parte esencial de Madrid" pese a no haber nacido en ella.

Las palabras del alcalde sobre la manera en que ambos entendieron la profesión han centrado buena parte de su intervención: el periodismo como pilar del Estado de derecho, como una "forma de controlar el poder" y, en el caso de Lázaro y Cid, como una vocación que rozaba la "obsesión" por la verdad. "Los dos entendieron que en el riesgo del periodismo está la esperanza de una sociedad mejor", ha añadido.

"Todos hemos visto la trayectoria de Fernando desde que a los 23 años entró en El Mundo, siendo absolutamente insobornable, con cualquier gobierno que fuera, él solo tenía el color de contarnos a todos la verdad de lo que estaba pasando", ha dedicado el edil.

Almeida ha revivido también uno de las exclusivas más recordados de la trayectoria de Lázaro: su fotografía de los ataúdes en el Palacio de Hielo durante la pandemia. "Hasta ahí no fui consciente de la magnitud de ese drama. El único que fue capaz de que se supiera y tuvo la valentía de contar a la sociedad española esa imagen fue Fernando Lázaro", ha destacado.

Según Manso, ambos periodistas tenían todo lo que "nos gustaría ser a nosotros": verdad, compromiso, talento y cariño. "Su recuerdo seguirá vivo en cada uno de los jóvenes que llegan a este mundo del periodismo y escuchan su nombre como una referencia", ha confiado.

Redactor jefe de El Mundo, integrante del equipo fundador del diario y colaborador habitual de esRadio en programas como Es la Mañana de Federico o La noche de Dieter, Lázaro desarrolló una carrera marcada por la investigación y la información de seguridad, terrorismo y defensa.

Falleció este pasado junio a los 59 años después de una década enfermo de cáncer y tras una trayectoria en la que firmó exclusivas como el caso del chivatazo a ETA y la investigación del caso Lasa y Zabala.

Lázaro tenía, en palabras de su hermano Juan, un carácter fuerte pero sobre todo una humanidad que "aparecía cuando intentaba esconderla". Para la familia, el banco supone "un recordatorio de que hay personas que no pasan de puntillas por el mundo". "Me gusta imaginar que cuando alguien se sienta aquí, Fernando se aproxima un poco como una voz de valentía que le dice no te rindas", ha dicho su hermano, emocionado.

La familia de Javier Cid también ha encontrado "un consuelo" en este homenaje. Ellos han descrito a "Javi" como alguien que nació periodista "para contar la vida de todos" y que buscó "con empeño la verdad más profunda para vestirla luego de frívola mantilla".

En la placa de Lázaro, desde hoy permanente en uno de esos bancos, puede leerse el texto que fija su nombre como una "figura relevante de la vida cultural y sociales de la ciudad".