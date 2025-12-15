Ayuso arenga al PP de Madrid ante la "implosión" del Gobierno: "No podemos ser tibios, es el momento de quemarse"

Nueve horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizara una rueda de prensa absolutamente triunfalista desde el Palacio de Moncloa, mientras los escándalos de corrupción y de acoso sexual implosionan a su alrededor, el Partido Popular presidido por Isabel Díaz Ayuso arrancaba su tradicional cena de Navidad que, como también es costumbre, contó con el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, como invitado de honor.

En esta ocasión el navideño evento se celebró en Alcorcón. Hasta allí se desplazaron alcaldes, concejales, cargos del partido con ganas de fiesta. En ese sentido, el discurso de la presidenta madrileña no les decepcionó. "Estamos en plena forma, presidente. Estamos siempre esperando a que llegue el momento de que puedas dar un paso adelante, que este desgobierno que nos está tocando sufrir en España caiga", le dijo Ayuso a Feijóo.

La baronesa madrileña cree que el Gobierno de Sánchez va a "implosionar en cualquier momento". Es por ello que el PP de Madrid está "en plena forma para ser una alternativa a esta desgracia que nos ha caído a todos los españoles, que se llama Pedro Sánchez y su gobierno corrupto". "Es una desgracia y una mafia", sentenció.

Ayuso describió la situación sin paliativos. "Todo vale con tal de que no gobierne el Partido Popular" y para ello Sánchez ha sido capaz de tener como socios a todos aquellos con los que aseguró que ni pactaría, recordó. Y es que "al frente de este proyecto totalitario no hay ningún tipo de principio; no hay nada más que quedarse en el poder un día más" mientras da a Junts, ERC, Bildu o PNV aquello que le exigen, porque "la corrupción no les expulsa, les ata. Sólo desde dentro es como pueden maniatar, o pretender hacerlo, a fiscales, jueces, a medios libres y a todo aquel que piense de otra manera".

En este punto, la presidenta citó a María Corina Machado: "La historia lo juzgará". Y lo hará "porque han hecho de la mentira la norma, lo normal es mentir. Sabes que vas a ver una rueda de Pedro Sánchez y a ver mentir, lo sabemos todos. Lo sabe la prensa, lo sabe quién está allí, lo sabe quién pregunta, lo sabe quién le escucha. Ya hemos dado por asumido que tenemos la mentira como forma de gobierno".

Ante semejante panorama la receta de Ayuso es clara. "El mundo es para los valientes y, aunque muchas veces se nos ha echado en cara, a mí me gusta la gente apasionada. Es que no puede ser que uno se ponga tibio en estos momentos. Es el momento de decir la verdad, es el momento de quemarse, claro que sí, de lanzarse a la piscina, de decir las cosas como son. Y eso no te deja fuera de un carril de moderaciones y de carnets, de personas que tienen más o menos altura de miras, porque toda la desgracia del País Vasco empezó cuando los buenos no hicieron su trabajo y abandonaban a los que se dejaban la vida allí. (…) Cuando hoy hacen escraches en Navarra y otros miran para otro lado, ¿quién está siendo ahí el moderado?, ¿son tiempos de hacer eso? No. De lo que no son tiempos es de levantar muros, de alimentar el guerracivilismo y de justificar que, con tal de que no gobierne el otro, el fin justifica los medios".

Pero "sí son tiempos de los que vivimos la política de manera apasionada y comprometida. Y eso significa hacer campaña allí donde se nos necesite, y eso significa llamar a las cosas por su nombre, y eso significa que lo que es mafia, o nos aparta de las democracias y nos lleva a perder lo más importante que nos hemos dado en 47 años, se denuncie y se diga allá donde sea aunque nos cueste. Y eso sí que ha sido siempre personalidad y una seña de identidad del Partido Popular de Madrid", subrayó.

Después hablaría Feijóo, que respaldó este discurso de la presidenta madrileña y tuvo palabras de elogio. "Ni con toda la maquinaria del Estado son capaces de doblegar ni a al presidenta ni al partido en Madrid y tienen todo el aparato del Estado" para hacerlo, dijo haciendo así una referencia velada a la reciente condena del ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. "Yo reivindico delante de los nuestros y delante de todos a la presidenta de la Comunidad de Madrid", añadió entre aplausos.

"En un momento en que las mujeres del PSOE se tienen que avergonzar de su partido, yo digo alto y claro que estoy orgulloso de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Lo digo. Lo mantengo. Es una mujer que, frente a los machistas, planta cara. Es una mujer que, frente a los que mienten, planta cara. Y es una mujer que no tiene miedo, y para dedicarse a la política lo primero que hay que tener es carácter, determinación y no tener miedo. Por tanto, tenemos una excelente presidenta de la Comunidad de Madrid, una excelente compañera de partido y tenemos lo que no tiene el PSOE: unidad, respeto y trabajo", sostuvo el presidente del PP al que Sánchez siempre ataca precisamente por este flanco, el de Ayuso.

Para concluir, y también en la línea de la presidenta, Feijóo denunció que "llevamos demasiado tiempo soportando su moralina, nos han querido decir lo que es ser padres, cómo ser mujeres... Disfrutemos de todo esto sin pedir perdón y sin complejos. ¿Por qué vamos a pedir perdón? Oye, si uno es católico, ¿por qué tiene que pedir perdón por ser católico? (…) No os voy a decir felices fiestas, os voy a decir feliz Navidad".