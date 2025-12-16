El Gregorio Marañón logra el primer trasplante parcial de corazón en Europa a un bebé

El Hospital público Universitario Gregorio Marañón ha realizado con éxito el primer trasplante parcial de corazón en Europa a una bebé menor de un año. La paciente, Mariami, de siete meses, se encuentra ingresada en planta tras abandonar la Unidad de Cuidados Intensivos, donde permaneció dos días.

La intervención ha sido presentada en el complejo Materno Infantil del hospital con la participación de la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute. Durante el acto, Matute ha señalado que "se trata de un paso gigantesco que va a revolucionar el mundo de los trasplantes". También ha subrayado que este avance ha sido posible gracias a "la inquietud, la ilusión y la perseverancia de los profesionales del Servicio de Cardiología", al que ha definido como un referente nacional en este ámbito.

Desde la CAM han explicado que la técnica aplicada para lograrlo consiste en implantar solo una parte del corazón, concretamente las válvulas, en pacientes pediátricos que necesitan una cirugía de recambio valvular, pero que no presentan un fallo del músculo cardíaco que haga necesario un trasplante completo.

En la práctica habitual, los niños con este tipo de patologías reciben válvulas fabricadas con materiales artificiales que no crecen con el cuerpo del paciente. Esta circunstancia obliga a someterse a varias intervenciones quirúrgicas a lo largo de la vida para sustituirlas a medida que el menor crece.

Con el trasplante parcial de válvulas cardíacas, este problema se evita, ya que el tejido implantado crece junto al paciente, reduciendo la necesidad de cirugías repetidas.

En el caso concreto de Mariami, considerado de especial complejidad, se ha requerido la combinación de otras dos técnicas en las que el Gregorio Marañón ya había sido pionero en años anteriores, concretamente en 2018 y 2021.

Por un lado, el trasplante se ha realizado entre donante y receptora con grupos sanguíneos incompatibles. Por otro, el procedimiento se ha llevado a cabo mediante una donación en asistolia controlada. La suma de estas tres circunstancias ha convertido la intervención en un hito triple en la cirugía cardíaca infantil.

Tres nuevos escenarios

En España nacen alrededor de 4.000 niños cada año con malformaciones cardíacas congénitas de diversa gravedad, según los datos aportados durante la presentación del caso.

Esta nueva técnica permitirá un mayor aprovechamiento de las donaciones cardíacas infantiles, que son especialmente limitadas. El criterio seguirá siendo priorizar a los niños que necesitan un trasplante total convencional, pero el trasplante parcial abre tres escenarios adicionales.

El primero se produce cuando se dispone de un corazón sano, pero no existe en ese momento un receptor del tamaño adecuado. El segundo, cuando el órgano donado presenta un músculo cardíaco con mala función, pero válvulas en buen estado. El tercero es el denominado trasplante dominó: cuando un menor necesita un trasplante completo, pero sus válvulas funcionan correctamente, estas pueden utilizarse para uno o dos trasplantes parciales adicionales.

"En la Comunidad somos muy solidarios con la donación, con lo cual también poner en valor la generosidad en una pérdida que permite salvar vidas", ha destacado Matute.