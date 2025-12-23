Con un juez ya investigando su gestión, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha defendido este martes su papel al frente del dispositivo policial de la última etapa de La Vuelta y ha cargado contra los sindicatos que lo han puesto en duda, a los que ha calificado de "pseudosindicatos ultraderechistas".

Sus declaraciones llegan días después de que, el pasado 19 de diciembre, el Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid abriera diligencias previas para investigar si el operativo diseñado por la Delegación del Gobierno fue imprudente y provocó lesiones a varios agentes durante las violentas protestas por Palestina que obligaron a cancelar la llegada del evento ciclista a la capital.

Martín ha asegurado que, por ahora, únicamente conoce la investigación "por los medios de comunicación" y que no ha recibido notificación oficial alguna.

Aun así, ha optado por cargar contra quienes han cuestionado el dispositivo y, más en concreto, contra los que han presentado la denuncia. A estos les ha acusado de hacer "un flaco favor a la Policía Nacional" y de incurrir en "una falta de respeto" hacia los agentes al no reconocer su profesionalidad. Una actitud que, ha añadido, es "aplaudida por parte del PP".

El delegado ha insistido en que la actuación policial durante aquella jornada se ajustó en todo momento a criterios técnicos. "La Policía Nacional siempre reacciona y actúa siguiendo criterios técnicos", ha afirmado, antes de subrayar que la "proporcionalidad" es "un elemento basal de la actuación policial" y que también estuvo presente durante los disturbios registrados en las calles de Madrid.

Sus palabras contrastan con el contexto judicial que rodea ahora a la Delegación del Gobierno. La investigación abierta analiza si el dispositivo fue insuficiente y si las órdenes políticas limitaron la capacidad de actuación de los agentes, después de que el balance oficial dejara una veintena larga de policías heridos y solo dos detenidos, un dato que según recoge el propio escrito judicial, "a juicio de todos los sindicatos policiales" resulta revelador.

Martín ha aprovechado también para referirse al Gobierno de la Comunidad de Madrid y de forma más específica a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, al asegurar que "alguna quería que Madrid hubiera sido Sarajevo, lo cual es una falta de respeto". Para el delegado aquel día "no hubo incidentes graves", solo contados altercados que "la Policía mitigó" a través de una respuesta que fue "la que había que dar".

Martín ha cerrado su intervención reivindicando aquella jornada del 14 de septiembre en Madrid como un ejemplo de "defensa de la dignidad y humanidad". A su juicio, la capital lanzó "un nítido mensaje al mundo clamando por el fin del genocidio" en Gaza. Un mensaje del que, ha vuelto a afirmar, se siente "muy orgulloso".