Yolanda Díaz da lecciones a Ayuso sobre Julio Iglesias tras tapar la denuncia de Errejón

Yolanda Díaz ha vuelto este miércoles a erigirse en árbitro moral. Lo ha hecho al señalar a Isabel Díaz Ayuso por no sumarse a la condena contra Julio Iglesias, tras salir a la luz las denuncias de varias exempleadas del servicio doméstico del cantante por presuntas agresiones sexuales.

En una entrevista en TVE, Díaz ha recriminado a la presidenta de la Comunidad de Madrid posicionarse "del lado de la violación de los derechos humanos y, por tanto, del machismo" y ha insistido en que no se trata de "falta de empatía", sino de "colocarse, por la pasiva, del lado del presunto agresor".

Para la vicepresidenta segunda, lo correcto ante denuncias de este tipo es "colocarse del lado correcto, que son las víctimas". En esta línea, ha afirmado que esta misma mañana, "muy a primerísima hora", ha hablado con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, para tratar con él la retirada de la Medalla de Oro de las Bellas Artes al cantante. Una decisión que ha justificado explicando que "una cosa es la responsabilidad penal" y otra "la responsabilidad de carácter ético o político".

Con todo esto, la también ministra de Trabajo ha cerrado su alegato con una "condena rotunda", "apoyo inmediato a las víctimas" y una llamada a la "contundencia", además de reclamar un "compromiso público" a todo político, "milite en el partido que milite", con los derechos humanos de las mujeres.

Cabe recordar que, en octubre de 2024, la propia Díaz reconoció que había tenido conocimiento en 2023 de una denuncia contra Íñigo Errejón por un presunto abuso sexual y que esa información llegó a su equipo en plena precampaña electoral.

🔴 Podemos informó personalmente a Yolanda Díaz de la denuncia de la agresión sexual de Errejón en 2023 🔗 https://t.co/JCxw6Rr2wX pic.twitter.com/wPhAY42V8G — Libertad Digital (@libertaddigital) October 28, 2024

Entonces, explicó que habló con Podemos y con Más Madrid, que le trasladaron la apertura y posterior cierre de una investigación interna, y que su equipo le comunicó después que la denunciante había retirado el tuit. Pese a conocer la existencia de esa acusación, Errejón fue nombrado portavoz parlamentario de Sumar.

Solo más tarde, cuando el caso volvió a estallar, Díaz aseguró que actuó con "idéntica contundencia", pidiéndole el acta de diputado y cesándole "de todas sus responsabilidades públicas y orgánicas". Hoy, la vicepresidenta exige a Ayuso que se sitúe "del lado correcto" y reclama actuaciones "ejemplarizantes".