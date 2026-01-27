Alerta de la Aemet: Madrid en aviso amarillo por fuertes vientos y nevadas

La Comunidad de Madrid se prepara para una jornada complicada este miércoles 28 de enero. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado un aviso amarillo debido a la previsión de vientos fuertes que podrían alcanzar los 70 km/h, así como la posibilidad de nevadas desde los 600/700 metros de altitud.

.@AEMET_Madrid ha emitido un aviso amarillo para #Madrid el miércoles 28 de enero por #vientos que podrían alcanzar los 70 km/h y posibilidad de #nevadas a partir de los 600/700 metros de altitud https://t.co/61CMYKl1qi — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) January 27, 2026

Ante esta situación, la ASEM112 ha puesto en marcha la situación operativa 0 del Plan de Inclemencias Invernales, coordinando a los ayuntamientos y organismos implicados para garantizar la seguridad de la población y minimizar posibles incidencias en transporte y servicios.

📣 La #ASEM112 activa la situación operativa 0 del Plan de Inclemencias Invernales de la @ComunidadMadrid debido a las previsiones meteorológicas. Se informa a los ayuntamientos y organismos implicados. pic.twitter.com/6y2nYcooOo — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) January 27, 2026

Zonas más afectadas

El viento afectará a todo el territorio madrileño, con especial incidencia en carreteras abiertas y zonas expuestas. Por su parte, la nieve se concentrará en la Sierra de Guadarrama y otras áreas de montaña por encima de los 600-700 metros, donde se podrían acumular pequeñas cantidades que, combinadas con las bajas temperaturas, podrían generar placas de hielo y complicar la circulación.

Durante la mañana se esperan rachas de viento de entre 50 y 60 km/h y las primeras nevadas en las cotas más altas. Por la tarde, los vientos podrían intensificarse hasta los 70 km/h, aumentando el riesgo de incidencias en carreteras secundarias y zonas de montaña. Durante la noche, se mantendrán los vientos fuertes y las nevadas podrían persistir, sobre todo en áreas elevadas, por lo que se recomienda extremar la precaución en los desplazamientos.

Impacto y recomendaciones

Los expertos recuerdan que los vientos fuertes pueden afectar al tráfico urbano y en carreteras abiertas, especialmente en zonas expuestas. Se recomienda asegurar objetos sueltos en balcones y terrazas, evitar desplazamientos innecesarios y consultar actualizaciones de la AEMET y Protección Civil durante la jornada.

Se espera que la situación comience a mejorar a partir del jueves, con descenso de los vientos y aumento de la cota de nieve, aunque las temperaturas seguirán siendo bajas. La AEMET mantendrá los avisos mientras persistan las condiciones adversas.