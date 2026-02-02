La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado este lunes que Hacienda abra una investigación "como es debido" contra el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

En una entrevista en Telecinco, la líder regional ha cuestionado si el socialista "no vio nada" durante sus numerosos viajes a Venezuela y más teniendo en cuenta los "vínculos tan estrechos que mantuvo siempre con el régimen de Maduro".

Aunque ha matizado que considera "normal" que un exmandatario trabaje en el sector privado, ha censurado su relación con el caso Plus Ultra. "Lo que no es normal es que tengas las manos metidas en una empresa que te ha pagado un dinero, donde el señor de esa empresa ha acabado detenido con un monto importante de dinero en su casa", ha señalado, para añadir: "Si me dices Mercadona o El Corte Inglés te lo compro, pero qué nos importaba a los españoles Plus Ultra".

Ayuso ha insistido en denunciar que Zapatero ha actuado en nombre del "Reino de España" mientras comprometía los intereses del país al "reunirse con Puigdemont y con altos dirigentes del Gobierno chino".

Lo normal es que Hacienda le abra a Zapatero una inspección como es debido.@IdiazAyuso en @elprogramadear pic.twitter.com/t7C0932KDq — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) February 2, 2026

"¿Alguien puede en Hacienda dejar un momento de poner los focos en los mismos y buscar la verdad y saber qué está pasando con estos movimientos?", se ha preguntado, a la vez que ha exigido una "inspección clara" para saber "dónde ha ido el dinero de este señor".

Porque para Ayuso "todo parece que ha ido a representar al Gobierno de Sánchez en numerosas ocasiones y los intereses de los españoles sin pasar siquiera por el Congreso o el Senado de manera conveniente".

En la misma entrevista, la presidenta autonómica ha alertado de que España proyecta una imagen de país en decadencia bajo la dirección de un Ejecutivo que actúa como "una mafia".