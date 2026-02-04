El turismo internacional dispara Madrid: más viajeros, más pernoctaciones y récord de gasto en 2025

El turismo vuelve a dar buenas noticias en Madrid. Los alojamientos extrahoteleros de la región —apartamentos, campings, casas rurales y albergues— cerraron 2025 con 5,64 millones de pernoctaciones y 2,05 millones de viajeros, consolidando un año de crecimiento sostenido impulsado, sobre todo, por el visitante extranjero.

Según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las pernoctaciones aumentaron un 2,17% respecto a 2024, mientras que el número de viajeros avanzó un 2,6% en el conjunto de la Comunidad de Madrid.

El principal motor del sector siguen siendo los apartamentos turísticos. Durante 2025 acumularon 3,04 millones de noches, lo que supone un incremento del 12,17% interanual. De ese total, 1,15 millones correspondieron a residentes en España y 1,89 millones a turistas extranjeros. También se disparó la llegada de viajeros: 897.110 personas, un 24% más que el año anterior, con 514.796 procedentes del exterior.

La ocupación media en este tipo de alojamientos se situó en el 44,28%, con una capacidad estimada de 16.523 plazas y una estancia media de 3,40 días.

Los campings madrileños también cerraron el ejercicio en positivo, con 1,15 millones de pernoctaciones, un 4,54% más que en 2024. La mayor parte correspondieron a residentes nacionales (951.359 noches). En total pasaron por ellos 353.444 viajeros, un 8,37% más, con estancias medias de 3,25 días. Todo ello, además, con una oferta limitada: solo 18 establecimientos abiertos y 17.269 plazas disponibles.

El turismo rural ganó peso a lo largo del año. 156.691 viajeros eligieron esta modalidad, lo que supone un aumento del 18,7%, entre ellos 13.446 extranjeros. Las pernoctaciones ascendieron a 279.720, un 4,67% más, con una estancia media de 1,79 días. La región contó con 228 establecimientos, 3.573 plazas estimadas y 478 empleados en este segmento.

Más irregular fue la evolución de los albergues. Aunque Madrid se mantuvo entre los destinos más demandados, cerraron 2025 con 1,16 millones de pernoctaciones, lo que representa un descenso del 18,3% respecto al año anterior. Aun así, la ocupación alcanzó el 56,11% por plazas y el 59,96% durante los fines de semana.

Diciembre confirma el tirón internacional

El último mes del año volvió a reflejar el peso del visitante extranjero. En diciembre, los apartamentos turísticos registraron 263.781 pernoctaciones, de las que 122.155 fueron de residentes nacionales. La región sumó 82.195 viajeros, 37.404 de ellos extranjeros, con una estancia media de 3,21 días.

Los campings contabilizaron 63.459 noches, mayoritariamente de españoles (52.199), con 20.758 viajeros y estancias de 3,06 días. En turismo rural, 15.043 personas optaron por esta alternativa en diciembre —1.142 del exterior—, generando 26.459 pernoctaciones y una estancia media de 1,76 días.

En los albergues se registraron 93.706 pernoctaciones, 61.757 realizadas por extranjeros, y 56.466 viajeros, de los que 20.606 eran residentes en España.

Récord histórico en España

A nivel nacional, el INE confirma que 2025 fue un año récord para los alojamientos extrahoteleros, con 146,3 millones de pernoctaciones, un 3% más que en 2024. Las de residentes crecieron un 1,3% (hasta 61,7 millones), mientras que las de no residentes aumentaron un 4,2%, alcanzando los 84,6 millones.

Por tipologías, el 52,1% de las noches se realizaron en apartamentos turísticos, el 34% en campings, el 8,8% en alojamientos rurales y el 5,1% en albergues. Las pernoctaciones en apartamentos subieron un 5,9%, con incrementos del 3,6% entre residentes y del 6,8% entre extranjeros.

En campings, el avance fue del 1,4%, con un crecimiento del 1,5% entre residentes y del 1,2% entre no residentes. Cataluña lideró la demanda con 21,1 millones de pernoctaciones, un 4,5% más que en 2024, mientras que Alemania se mantuvo como principal mercado emisor, con el 24,3% del total, un 3,6% más que el año anterior.

En turismo rural, las pernoctaciones aumentaron un 1,2%: las de residentes subieron un 0,9% y las de no residentes, un 1,9%. Castilla y León fue el destino preferido, con 1,8 millones de noches, aunque registró un descenso del 5,9%.

En el caso de los albergues, las pernoctaciones descendieron un 9,6% en el conjunto del país. Las de residentes bajaron un 10,1% y las de no residentes un 9,1%, si bien la Comunidad de Madrid encabezó el ranking nacional con 1,1 millones.

En paralelo, los precios siguieron al alza: el Índice de Precios de Apartamentos Turísticos aumentó un 3,4% de media en 2025; el de campings subió un 4,9% y el de alojamientos rurales se encareció un notable 8,8%.

El turismo dispara el gasto en la capital

A estas cifras se suma el fuerte impacto económico del turismo en la ciudad de Madrid. Según datos del INE recogidos por Europa Press, el gasto internacional alcanzó en 2025 los 17.896 millones de euros, un 11% más que en 2024 y un 71% por encima de 2019, el mejor registro histórico.

La capital recibió 11,2 millones de visitantes y acumuló 23,8 millones de pernoctaciones, un 2,5% más que el año anterior. Los turistas internacionales representaron el 59% del total y concentraron el 66% de las noches. El gasto medio por persona se situó en 1.964 euros (+8%), mientras que el gasto diario alcanzó los 305 euros. La estancia media fue de 2,12 noches, un 1,7% más interanual.

Estados Unidos se mantuvo como primer mercado emisor, con 1,1 millones de visitantes, seguido de Italia, Francia, Reino Unido y México. También destacó el crecimiento de los mercados iberoamericanos, especialmente Argentina y Brasil, que consolidaron 2025 como un ejercicio clave para el turismo intercontinental latino.

"Madrid ha demostrado que el turismo puede crecer en calidad y, al mismo tiempo, generar valor para la ciudad", subrayó la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, quien destacó que el aumento del gasto por visitante refleja la capacidad de la capital para atraer a un perfil interesado en la cultura, las experiencias y el estilo de vida urbano, según declaraciones recogidas por Europa Press.

El Ayuntamiento también puso el acento en el papel del sector hotelero, que cerró el año con 79.341 plazas repartidas en 306 establecimientos y 12.557 empleos, 465 más que en 2024. A ello se suma la mejora de la conectividad aérea: el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas alcanzó los 68,1 millones de pasajeros en 2025 (+3%), con 447 rutas que conectan la capital con 217 destinos en 76 países, uno de los factores clave que explican el auge del turismo internacional.