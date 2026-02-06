La Aemet ativa su nivel máximo de aviso por nevadas en Madrid

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso de nivel amarillo por posibles nevadas este sábado en la Comunidad de Madrid, tanto en la zona de la Sierra como en el área Metropolitana y Henares.

El aviso estará activo entre las 11.00 y las 17.00 horas en la zona centro y de Henares. Aemet prevé acumulaciones de hasta dos centímetros de nieve, especialmente en el oeste y el norte de la región. La agencia señala que se trata de un episodio con baja probabilidad, aunque suficiente para activar el nivel amarillo.

En el caso concreto de la Sierra, aunque el aviso comenzará a la misma hora, se prolongará hasta las 21.00 horas, debido a una mayor persistencia del episodio y a las condiciones propias de su ubicación. Ahí, según Aemet, se prevén acumulaciones de hasta 10 centímetros en cotas situadas entre 1.100 y 1.200 metros, mientras que en cotas más bajas, entre 800 y 900 metros, podrían alcanzarse hasta cinco centímetros.

06/02 11:00 AVISOS MAÑANA | Comunidad de Madrid: nevadas. Nivel máximo de aviso: amarillo.

Ayuntamiento activa el plan de inclemencias invernales

Ante esta previsión, el Ayuntamiento de Madrid ha activado el Plan de Actuación ante Inclemencias Invernales, aunque lo ha hecho insistiendo en que, en estos momentos, la probabilidad de que nieve en la capital es baja.

Según ha explicado la delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, todos los servicios municipales permanecerán activados para poder actuar con rapidez en caso de que se confirme la nevada prevista. "Los servicios de Medio Ambiente comenzarían a esparcir sal en las calles, también en Calle 30", ha asegurado.

Con independencia de lo que pase, el Consistorio ha pedido precaución a la ciudadanía, especialmente en los desplazamientos. Según ha señalado la también vicealcaldesa, algunos trayectos podrían verse "complicados".