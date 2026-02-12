Tensión creciente en Atocha tras nuevas cancelaciones y retrasos

Un usuario de cercanías muestra de manera reiterada su malestar. "¿Dónde está, dónde. Dónde está el tren?". En ese momento, los nervios se apoderan de la mujer que se encuentra trabajando, y decide tirar un vaso de agua que tiene a mano al pasajero. Es una muestra más del caos diario que se vive en la estación madrileña de Atocha. La escena se ha hecho viral en redes.

Escenas de tensión en Atocha por el caos de los trenes entre retrasos y cancelaciones.

Escenas de tensión en Atocha por el caos de los trenes entre retrasos y cancelaciones.

Viajeros indignados reclaman a una trabajadora de Renfe que acaba perdiendo los nervios

La huelga en el sector ferroviario obligó a cancelar los trenes desde Madrid a Ciudad Real y Puertollano durante la tarde-noche del miércoles. La demora se alargó hasta las tres horas para poder regresar a estos destinos, lo que ocurrió gracias al último tren de la noche.

Una senadora del PP, afectada por las "milongas de Sánchez y Puente"

Se da la circunstancia de que una de las pasajeras afectadas fue Rosa Romero, senadora del PP por la provincia de Ciudad Real. La dirigente popular remarcó que "el Avant que viene a Ciudad Real-Puertollano de las 19:10 horas desde Madrid lo cancelan sin más explicación y sin ninguna información", añadiendo que mientras tanto "Óscar Puente y Pedro Sánchez, hoy en el Congreso de los Diputados, contando milongas, mientras la gente no puede conciliar, llegar a sus trabajos…".

En total, 85 trenes de Alta Velocidad cancelaron su recorrido, la mayoría de las líneas Madrid-Barcelona y Madrid-Galicia. También se vieron afectados 150 trenes regionales de media distancia y 450 de Cercanías. Esta situación de inestabilidad se produjo porque los sindicatos minoritarios decidieron mantener la huelga hasta este miércoles, pese al acuerdo alcanzado con el Ministerio de Transportes.

Además, este jueves a primera hora se están registrando retrasos en varias líneas de Cercanías Madrid por distintas causas. Según informa Adif, son la C-3 y la C-5.