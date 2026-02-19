El impacto en Madrid de la huelga médica contra Mónica García: miles de consultas, cirugías y pruebas canceladas

Las tres primeras jornadas de huelga convocadas por médicos contra el proyecto de Estatuto Marco impulsado por la ministra de Sanidad, Mónica García, han provocado la suspensión de 24.216 consultas externas en hospitales públicos madrileños, así como la cancelación de 1.405 intervenciones quirúrgicas y 3.025 pruebas diagnósticas.

Según los datos facilitados correspondientes a los días 16, 17 y 18 de febrero, el paro también ha tenido un fuerte impacto en Atención Primaria, donde se han suspendido 8.713 citas. El coste económico acumulado de estas tres jornadas se estima en casi dos millones de euros entre ambos niveles asistenciales.

Concentración en el Hospital de Móstoles

En el penúltimo día de huelga estatal, alrededor de 300 médicos y facultativos se concentraron frente al Hospital Universitario de Móstoles para reclamar mejoras laborales y un estatuto propio para la profesión médica y facultativa.

Manifestación de médicos en el Hospital Universitario de Móstoles. | Fuente: Sindicato AMYTS

Durante la concentración han podido verse pancartas con lemas como "Hora trabajada, hora cotizada", "¿Y a mí quién me cuida?", "Sin dormir, sin parar, un error puede matar", "Por un estatuto propio para la profesión médica y facultativa", "Defender la Primaria es defender tu salud" o "Stop guardias 24 horas, ¿es abstracto, Mónica?" –en referencia a la ministra de Sanidad, quien afirmó que "las reivindicaciones que quedan vivas son abstractas"–.

Durante la concentración en el Hospital Universitario de Móstoles, una profesional de la salud ha agradecido la asistencia de todos los médicos y facultativos llegados desde distintos puntos de la Comunidad de Madrid y ha destacado que alrededor de 300 se han reunido a las puertas del centro para reclamar mejoras en sus condiciones laborales.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de contar con "un estatuto propio para la profesión médica y facultativa, acorde con su cualificación y responsabilidad", y ha solicitado a la Comunidad de Madrid que "negocie una mejora" de aquellas condiciones que dependen de la administración autonómica.

Manifestación de médicos en el Hospital Universitario de Móstoles. | Fuente: Sindicato AMYTS

En otra intervención, otra profesional de la salud ha advertido de que la sobrecarga asistencial y el deterioro de las condiciones laborales no solo afectan a la salud mental de los profesionales, sino que pueden repercutir directamente en la atención a los pacientes. Según ha señalado, "si no defendemos nosotros nuestras condiciones laborales al final, los que sufren y los que van a sufrir son los pacientes", recordando que "todos somos o podemos llegar a ser pacientes".

La huelga concluirá este viernes con una última concentración convocada a las 10:00 horas en el Hospital Clínico San Carlos, en Madrid.