Madrid estalla contra Marlaska: faltan 1.500 guardias civiles

El Ejecutivo de la Comunidad de Madrid ha lanzado una dura crítica contra la gestión de la seguridad ciudadana en la región tras conocerse los últimos índices de delincuencia. El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha denunciado una carencia crítica de efectivos de la Benemérita y ha instado a la Delegación del Gobierno a tomar medidas urgentes para reducir las cifras de criminalidad.

Durante un acto en Alcobendas, López-Valverde ha cuantificado el déficit de personal de seguridad en la autonomía, asegurando que "nos faltan 1.500 guardias civiles en la región". El consejero ha subrayado que los agentes actuales operan en condiciones precarias y ha exigido que se refuerce su capacidad operativa: "Tiene que potenciar darles medios, que nos estamos viendo día tras día que no tienen medios para poder desempeñar su trabajo", ha lamentado en referencia a la labor del Ministerio del Interior.

La postura de la Comunidad de Madrid choca frontalmente con la visión del delegado del Gobierno, Francisco Martín, quien recientemente defendió la validez y el realismo de las estadísticas de 2025. Para López-Valverde, esta actitud es una muestra de "triunfalismo" y de una evidente "falta de gestión".

Repunte de delitos graves

El Gobierno madrileño ha puesto el foco en tres áreas específicas donde las estadísticas han empeorado notablemente. En este sentido, el consejero ha reclamado un plan de choque para "bajar" la incidencia de los tres delitos que, según sus datos, más "están creciendo en la región, los homicidios, las agresiones sexuales y el tráfico de drogas".

Finalmente, el consejero ha tildado de "indignante" la situación que atraviesa la Policía Nacional tras la dimisión de su director adjunto (DAO) por una querella de agresión sexual. Ante este escenario, la Comunidad de Madrid ha pedido directamente que se asuman "responsabilidades" por parte de Fernando Grande-Marlaska, señalando la inestabilidad que este tipo de escándalos genera en la seguridad pública.