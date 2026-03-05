Madrid bonificará al 100% el impuesto en la compraventa de obras de arte

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que el Gobierno regional aplicará una bonificación del 100% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITPO) en la compraventa de obras de arte a través de galerías y marchantes, con un ahorro estimado de 700.000 euros para el sector.

La eliminación del gravamen del 4% forma parte de un paquete de medidas para consolidar la posición de la Comunidad de Madrid como líder nacional en el mercado del arte, donde concentra el 30% de todas las galerías que operan en España, país que ocupa el quinto lugar en Europa por volumen de comercio de arte, tras Reino Unido, Francia, Alemania e Italia.

Díaz Ayuso defendió la medida afirmando que "España no puede penalizar a sus galerías y a sus artistas frente a sus competidores europeos y no puede trasladar al sector una sensación permanente de incertidumbre".

Apoyo al sector frente a barreras estatales

El Gobierno regional pretende crear un entorno fiscal más favorable frente a barreras tributarias dependientes del Estado, como el IVA del 21%, superior al de países como Italia (5%), Francia (5,5%) o Alemania (7%).

La bonificación se aplica a transacciones de obras que hayan tenido ventas previas y que se realicen a través de galerías especializadas y marchantes, atendiendo así a demandas del sector para mejorar su competitividad internacional.

La Comunidad de Madrid mantiene un compromiso con el arte contemporáneo mediante diversas líneas de apoyo. Para 2026, el presupuesto destinado a Museos y Exposiciones asciende a 9,4 millones de euros, mientras que desde 2020 se destinan 500.000 euros anuales a la compra de obra, acumulando 332 adquisiciones en ese periodo. También se apoyan premios y ferias como ARCO, ESTAMPA y APERTURA, y se destinan 300.000 euros anuales a Ayudas a la Creación, con iniciativas específicas para talento emergente como la Sala de Arte Joven, Circuitos de Artes Plásticas y Se Busca Comisario.

Beneficio estimado para el sector

El Ejecutivo autonómico calcula que la medida permitirá un ahorro total de 700.000 euros para los contribuyentes dedicados a la compraventa de obras de arte, reforzando la competitividad de Madrid en el mercado internacional.