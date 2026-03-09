4 / 5

En un encuentro empresarial organizado por la Cámara de Comercio España-EEUU, la presidenta ha animado en Nueva York a los empresarios norteamericanos a invertir en la región madrileña que, como ha remarcado, les espera “con los brazos abiertos al otro lado del Atlántico como a lo largo de siglos”. “Madrid está booming, alegre y pujante como nunca”, ha enfatizado. Ayuso les ha dicho que la sociedad madrileña es “liberal” y “se defiende de la “anestesia de la subvención y el gasto público ineficaz” para pelear por “llevar las riendas de sus propias vidas”. “Es una sociedad que siempre aspira a ir a mejor, tener sus negocios y sus propias metas”, y que “seduce como nunca, por su estilo de vida en torno a unos valores y a unos servicios públicos” de los que se ha mostrado “profundamente orgullosa”. Ayuso ha detallado, asimismo, que la Comunidad de Madrid genera uno de cada cinco empleos en toda España, al tiempo que ha destacado las 36 rebajas de impuestos e incentivos fiscales para “mejorar la vida de las clases medias y las familias”. A ello se une la reducción este próximo año de otro medio punto en el tramo autonómico del IRPF o la deducción del 20% de este mismo impuesto a quienes trasladen su residencia fiscal a la región tras haber vivido 5 años fuera. También se ha referido a la Línea Abierta contra la Hiperrregulación para eliminar burocracia innecesaria, la agilización de trámites y licencias para facilitar desarrollos empresariales y urbanísticos a través de la Aceleradora de Inversiones, o la primera Ley de Mercado Abierto de España.