Así es el polémico viaje de Ayuso a Nueva York
La izquierda en bloque ha arremetido contra este viaje de la presidenta a Nueva York para conseguir inversiones, el sexto a Estados Unidos de Ayuso desde que preside la región y el tercero en menos de nueve meses.
La presidenta de la Comunidad de Madrid inició este fin de semana su sexto viaje institucional a EEUU. En concreto, a Nueva York, donde ha acudido atraer nuevas inversiones a la región de empresas estadounidenses líderes. Este viaje de la presidenta se produce en mitad de las tensiones entre el Gobierno de Pedro Sánhez y el de Donald Trump por la cooperación de España en la guerra de Irán, pero el Ejecutivo madrileño lleva meses trabajando en la preparación del mismo.
Durante sus primeras horas de estancia en la ciudad, Ayuso acudió a la representación de Vuela, el espectáculo de la bailaora y coreógrafa Sara Baras que ha clausurado el 25º Festival de Flamenco de Nueva York, celebrado este año bajo el lema New York and Flamenco: A True Love Story. Durante la primera jornada de su viaje institucional a Estados Unidos, la presidenta presenció esta actuación junto al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y mantuvo un encuentro con la artista tras la función. Y es que el Gobierno madrileño continúa trabajando en la protección, apoyo y difusión de este arte, profundamente arraigado a la tradición española y reconocido en la región como Bien de Interés Cultural (BIC) del Patrimonio Inmaterial.
Ya este lunes ha anunciado nuevas ayudas, pioneras en España, para apoyar el crecimiento de microempresas y autónomos. Ayuso ha adelantado los detalles de esta iniciativa en un encuentro empresarial organizado junto a la Cámara de Comercio España-EEUU en Nueva York, donde ha detallado que podrán llegar a ser de hasta 150.000 euros.
En un encuentro empresarial organizado por la Cámara de Comercio España-EEUU, la presidenta ha animado en Nueva York a los empresarios norteamericanos a invertir en la región madrileña que, como ha remarcado, les espera “con los brazos abiertos al otro lado del Atlántico como a lo largo de siglos”. “Madrid está booming, alegre y pujante como nunca”, ha enfatizado. Ayuso les ha dicho que la sociedad madrileña es “liberal” y “se defiende de la “anestesia de la subvención y el gasto público ineficaz” para pelear por “llevar las riendas de sus propias vidas”. “Es una sociedad que siempre aspira a ir a mejor, tener sus negocios y sus propias metas”, y que “seduce como nunca, por su estilo de vida en torno a unos valores y a unos servicios públicos” de los que se ha mostrado “profundamente orgullosa”. Ayuso ha detallado, asimismo, que la Comunidad de Madrid genera uno de cada cinco empleos en toda España, al tiempo que ha destacado las 36 rebajas de impuestos e incentivos fiscales para “mejorar la vida de las clases medias y las familias”. A ello se une la reducción este próximo año de otro medio punto en el tramo autonómico del IRPF o la deducción del 20% de este mismo impuesto a quienes trasladen su residencia fiscal a la región tras haber vivido 5 años fuera. También se ha referido a la Línea Abierta contra la Hiperrregulación para eliminar burocracia innecesaria, la agilización de trámites y licencias para facilitar desarrollos empresariales y urbanísticos a través de la Aceleradora de Inversiones, o la primera Ley de Mercado Abierto de España.
La presidenta también ha anunciado un homenaje al pueblo norteamericano en julio en Madrid por el aniversario de los 250 años de la independencia de EEUU. “Porque sabemos la importancia que el 4 de julio tiene para un norteamericano. Y Madrid quiere recordarles a todos que están en su casa, y por eso lloramos, celebramos y disfrutamos juntos, en feliz mestizaje", ha dicho Ayuso quien ya anunció que otorgará por esta conmemoración la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a este país generando una gran polémica. La jefa del Ejecutivo regional aclaró entonces que esta distinción se otorga al país y no a su actual presidente, Donald Trump. Además, la Comunidad de Madrid ha preparado más actividades: EEUU será el país invitado en Hispanidad 2026 y trabaja en numerosos eventos culturales en torno al jazz o el flamenco en colegios y puntos por toda la región.