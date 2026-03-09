Un concejal del PSOE en Aranjuez lanza un vaso con café a la cara de un edil de Vox

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Aranjuez, David Esteban Fernández Domínguez, ha presentado una denuncia contra el concejal del PSOE, José María Cermeño Terol, por una presunta agresión ocurrida durante una comisión municipal celebrada el pasado mes de febrero. Según ha informado el diario ABC, el incidente se produjo cuando el edil socialista lanzó un recipiente con café en dirección al portavoz de Vox durante el desarrollo del debate.

El suceso tuvo lugar en el transcurso de una sesión de las comisiones informativas del Consistorio, donde se abordaba una propuesta relacionada con el servicio ferroviario que afecta a la ciudad.

El origen de la discusión

La discusión comenzó mientras se debatía una iniciativa impulsada por el concejal delegado de Transportes de Vox. En ella se solicitaba al Ministerio de Transportes la realización de una auditoría completa de la infraestructura de la línea C-3 de Cercanías, debido a las incidencias que, según el partido, afectan habitualmente a los vecinos de Aranjuez.

De acuerdo con la información recogida por ABC, durante el debate un concejal socialista defendía de forma exaltada que la propuesta presentada por Vox no fuese admitida. En ese contexto, la formación de Santiago Abascal asegura que se produjo un intercambio de reproches entre representantes de ambos grupos. Según explican desde Vox, en medio de la discusión el portavoz socialista —que no es el edil denunciado— dirigió un insulto al concejal de Vox.

"En el transcurso del debate, el portavoz del PSOE, concejal diferente al denunciado, profirió el insulto 'gilipollas' dirigido al concejal de Vox. Ante esa situación, el edil de Vox solicitó al presidente que llamara al orden al concejal socialista", explican desde el partido.

El lanzamiento del café

La tensión fue en aumento tras el intercambio de las acusaciones. Según la versión de Vox recogida por ABC, el concejal denunciado intervino para apoyar a su compañero de bancada entre gritos de "porque lo eres, además de fascista".

El portavoz de Vox respondió calificándole de "vago", lo que elevó aún más el tono de la discusión entre ambos representantes políticos. Según consta en la denuncia presentada por el portavoz de Vox, en ese momento el edil socialista reaccionó lanzando un recipiente con café hacia su rostro.

"El impacto fue de tal violencia que el recipiente terminó golpeando con fuerza la pared, gracias a que el edil logró esquivarlo por reflejo, evitando así que le alcanzara en el rostro", señala Vox en un comunicado difundido tras los hechos.

Tras lo ocurrido, el portavoz de Vox en Aranjuez, Esteban Fernández, ha defendido que el incidente no frenará las reivindicaciones de su formación en relación con el servicio ferroviario que conecta la localidad con Madrid.

En ese sentido, aseguró que "ninguna agresión, ni ningún 'matón' de Óscar Puente va a parar a Vox para que siga reclamando una auditoría en la mejora de la C-3, que tanto afecta al día a día de nuestros vecinos".

Cinco posibles delitos

En la denuncia interpuesta se solicita la imputación penal del concejal socialista por cinco presuntos delitos. Entre ellos se incluye el de atentado contra la autoridad pública por una supuesta agresión a un cargo público durante el ejercicio de sus funciones, recogido en el artículo 550.1 del Código Penal.

También se menciona la tentativa de lesiones, tipificada en el artículo 147.1; una posible falta de respeto a la autoridad pública (artículo 556.2); un presunto delito de odio por las acusaciones de "fascista" realizadas antes del lanzamiento del objeto; y desorden público por la interrupción de la comisión municipal como consecuencia del incidente.

El concejal del PSOE en Aranjuez entregará su acta de edil este martes tras reconocer "su comportamiento inadecuado". Aunque los socialistas recalcaban que, durante esa sesión, el portavoz de Vox llegó incluso a "amenazar de muerte".

"Desde que es portavoz de su grupo, lleva profiriendo insultos, faltas de respeto, descalificaciones, amenazas y ofensas, así como actitudes machistas hacia los concejales y concejalas de nuestro grupo municipal en cada pleno y en cada comisión informativa, con la connivencia del alcalde de Aranjuez, Miguel Gómez", denunciaban en un comunicado.