Madrid se convierte en un museo de luz: 15 obras de arte tomarán la calle este jueves

Madrid se prepara para transformarse en un escenario lumínico sin precedentes. Del 12 al 14 de marzo, la capital celebrará la tercera edición de LuzMadrid, el festival internacional que este año despliega 15 intervenciones de artistas de primer nivel.

Delia Piccirilli, directora artística del evento, ha confirmado en Kilómetro Cero que el objetivo principal es "ensalzar el patrimonio, la memoria y el paisaje urbano" a través de una experiencia estética que ya es referencia en Europa.

El eje de Arganzuela y el patrimonio industrial

La gran novedad de esta edición de 2026 es el desplazamiento del foco hacia el sur y el distrito de Arganzuela. "Este año hemos querido que Matadero sea el gran referente del patrimonio industrial madrileño", ha explicado Piccirilli, destacando que el festival no se limita al centro histórico, sino que busca la identidad de los barrios.

Lugares como la Glorieta de San Víctor o el complejo neomudéjar de El Águila se convertirán en lienzos de luz para narrar la historia de la vivienda obrera y la arquitectura reconvertida.

Un recorrido por la memoria de la ciudad

El festival, que podrá disfrutarse de 19:30 a 00:00 horas, incluye espacios emblemáticos que han sido reconocidos recientemente por su conservación. La directora ha puesto especial énfasis en el Frontón Beti Jai, galardonado con el Premio Nacional de Restauración 2025, que será una de las paradas obligatorias junto a la Plaza de la Villa y la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. "La luz nos permite mirar nuestros edificios de una forma nueva, descubriendo detalles que el día a día nos oculta", ha señalado la responsable artística.

El entorno de Madrid Río y el Palacio de Cristal de Arganzuela acogerán las piezas de mayor formato, aprovechando la amplitud del paisaje. Además de los puntos en Retiro y Chamberí, el evento cuenta con la participación de instituciones clave como el Círculo de Bellas Artes y la Serrería Belga. Delia Piccirilli ha invitado a los madrileños a diseñar su propio recorrido para evitar aglomeraciones, recordando que el festival es gratuito y está diseñado para todos los públicos.