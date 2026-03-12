Así funcionará el servicio de Amazon en el Metro de Madrid: paquetes viajando en trenes hasta las taquillas de la L3

A partir del próximo 9 de abril, los usuarios del Metro de Madrid tendrán una nueva forma de recibir sus compras online. Amazon ha anunciado su incorporación al proyecto Metropaq, una iniciativa impulsada por Metro de Madrid que busca aprovechar la red suburbana para el transporte de mercancías dentro de la ciudad.

Como parte de esta colaboración, la compañía instalará taquillas inteligentes —conocidas como Amazon Lockers— en todas las estaciones de la Línea 3 del metro. Los trabajos de instalación ya han comenzado y permitirán que los clientes puedan recoger sus pedidos de manera cómoda a lo largo de todo el recorrido que conecta Moncloa con El Casar. Desde la empresa destacan que esta iniciativa supone un paso importante en la integración de la logística urbana con el transporte público.

Según afirma a La Razón, Víctor Romía, director regional de Amazon Logistics en España: "Este proyecto supone un hito para Amazon en España y sobre todo aporta comodidad a miles de clientes que cada día utilizan el transporte público para desplazarse. Queremos agradecer a Metro de Madrid su confianza y su apuesta por esta colaboración. Gracias a este proyecto, distribuiremos nuestros Lockers a lo largo de una de las espinas dorsales de la ciudad, integrándolos de una forma que refleja nuestro compromiso con la ciudad".

🚇 La @ComunidadMadrid instala las primeras taquillas inteligentes del proyecto Metropaq en 19 estaciones de la Línea 3. 📬 El servicio de recogida de pedidos de comercio electrónico estará disponible en abril. 👉 Más información aquí: https://t.co/DbTSiGHQqp pic.twitter.com/0cKJIHBKc0 — Metro de Madrid (@metro_madrid) March 9, 2026

El funcionamiento del sistema combina el transporte por carretera con la propia infraestructura del metro madrileño. En primer lugar, los paquetes de Amazon se trasladan en camiones hasta un punto logístico conectado con la red de Metro de Madrid.

Desde allí, los envíos se distribuyen a través de los trenes del suburbano hasta las diferentes estaciones donde están ubicadas las taquillas. Este proceso se realiza utilizando trenes que operan sin interferir en el servicio habitual de viajeros.

Una vez que el paquete llega a la estación correspondiente y se deposita en el locker, el cliente recibe una notificación en su dispositivo móvil. A partir de ese momento, puede acudir a recoger su pedido durante el horario habitual de apertura del metro, que se extiende desde las 06:00 hasta la 01:30 horas todos los días del año.

La recogida se realiza de forma rápida mediante un código QR que el usuario escanea en la taquilla. El sistema está diseñado para que la operación sea ágil y no afecte al tránsito de viajeros dentro de la estación.

Las estaciones que contarán con los lockers

La instalación abarcará todas las estaciones de la Línea 3, uno de los ejes de transporte más transitados de la capital. En total, 19 estaciones contarán con estas taquillas.

Los puntos donde los usuarios podrán recoger sus pedidos son: Moncloa, Argüelles, Ventura Rodríguez, Plaza de España, Callao, Sol, Lavapiés, Palos de la Frontera, Delicias, Legazpi, Almendrales, Hospital 12 de Octubre, San Fermín-Orcasur, Ciudad de los Ángeles, Villaverde Bajo-Cruce, Villaverde Alto, San Cristóbal y El Casar.

Este corredor conecta el centro de Madrid con varios distritos del sur de la ciudad y da servicio diariamente a cientos de miles de viajeros, lo que convierte a estas estaciones en ubicaciones estratégicas para el reparto y recogida de pedidos.

La incorporación al proyecto Metropaq refuerza la estrategia de Amazon de ampliar sus puntos de recogida. Actualmente, la compañía dispone en España de más de 29.000 puntos donde los clientes pueden recibir sus pedidos fuera de su domicilio.

Esta red incluye diferentes modalidades, como los Amazon Lockers, los Amazon Counters —ubicados en comercios colaboradores— y otros puntos asociados de recogida.