El evento motero que reúne a las grandes marcas vuelve a Madrid con simuladores, conciertos y acceso gratuito

El centro comercial X-Madrid, en Alcorcón, acoge este sábado 21 de marzo la quinta edición del Día de la Moto, una jornada dedicada al mundo de las dos ruedas que reunirá a algunas de las principales marcas del sector. El evento, de acceso gratuito, se celebrará de 11:00 a 20:00 horas en el parking inferior del recinto, con actividades, exposiciones y propuestas dirigidas tanto a aficionados como a público general.

La jornada contará con la participación de firmas como Harley-Davidson, Ducati, Triumph, Yamaha, Royal Enfield o Moto Morini, entre otras, que mostrarán sus modelos en distintos espacios habilitados. Los asistentes podrán ver motos de cerca, conocer novedades y probar algunos vehículos durante el evento.

Entre las propuestas destaca una exposición especial con motivo del centenario de Ducati, que incluirá modelos históricos y ediciones destacadas de la marca, así como la presentación de nuevos vehículos en distintos momentos del día.

El programa se completa con un simulador de MotoGP, que permitirá experimentar la conducción en circuito, además de música con DJ en directo y un concierto final a cargo de una banda de versiones. También habrá descuentos en tiendas especializadas y promociones vinculadas a la compra de productos durante la jornada.

El evento incluye, además, una zona habilitada para aparcamiento exclusivo de motos en el parking superior, mientras que el acceso al simulador estará condicionado a compras realizadas en el propio centro, según la organización.