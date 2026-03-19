Ortega Smith hace pública una carta y reta a Garriga: "Espero que tu próxima filtración sea el modelo 347"

Javier Ortega Smith ha difundido este jueves en su cuenta de X la carta que envió al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) días después de ser expulsado de este órgano. Lo ha hecho junto a un mensaje en el que reta al secretario general de Vox, Ignacio Garriga, a que su "próxima filtración" sea el modelo 347 de la Agencia Tributaria.

A través de sus redes sociales, el edil ha calificado su salida de "injustificada" y ha denunciado que el expediente abierto en su contra está plagado de "filtraciones interesadas, mentiras y manipulaciones".

Acompañando la carta, Smith también ha asegurado que no piensa consentir que "los cuatro que han secuestrado un proyecto político al servicio de los españoles, convirtiéndolo en su gallina de los huevos de oro, vayan dando lecciones". Según aclara, esta misiva nunca recibió respuesta por parte del aparato de la formación.

Ya en el texto publicado, el que sigue siendo portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid sostiene que la decisión se fundamentó en una serie de correos electrónicos que el CEN le envió. En este sentido, lamenta profundamente que los miembros del comité votaran "en tromba en menos de dos minutos" sin haberse detenido a analizar de lleno la documentación aportada en el informe que justificó su expulsión.

No puedo aceptar que los 4 que han secuestrado un proyecto político al servicio de los españoles, convirtiéndolo en su gallina de los huevos de oro, vayan dando lecciones. Ante filtraciones interesadas, mentiras y manipulaciones, me veo obligado a compartir la carta -que nunca… https://t.co/XoYnQlvrW9 pic.twitter.com/OpNF8FBMnO — Javier Ortega Smith (@Ortega_Smith) March 19, 2026

A partir de ahí, Smith resume el contenido de cada uno de esos emails. Sobre el último de ellos, que recibió el 20 de noviembre, afirma que no va a permitir "el tono despectivo empleado ni las acusaciones vertidas en él". Según relata, tal correo incluye acusaciones que tilda de "delirantes" y "surrealistas", como una presunta y velada colaboración con el Partido Popular, extremo que niega tajantemente.

"También ese correo pretende enfrentarme a personas que considero amigas y que, igualmente como fundadores, se dejaron su tiempo, su trabajo y su esfuerzo por hacer posible este proyecto. No caeré nunca en esa caza de brujas ni en persecuciones personales contra nadie. Es completamente inadmisible que la difamación personal y la difamación en redes sociales se hayan convertido en el arma de ciertas personas del partido para destruir la reputación de aquellos que la Dirección considera incómodos", escribe.

Para el representante madrileño, la ejecutiva ha dejado de ser un espacio de "debate y reflexión" para mutar a ser un "ser un órgano meramente decorativo que simplemente ratifica las decisiones que otros han tomado previamente". A su juicio, existe una meditada estrategia para apartarle junto a otros dirigentes que gozan de "notoriedad pública" y que se atreven a señalar las "incoherencias actuales".

"Sólo cuando se tienen convicciones profundas, cuando jamás se antepone el interés personal -especialmente económico—al interés general político que se defiende; cuando la honradez de pensamiento y de acción son los mejores escudos contra la mentira y la difamación, uno tiene la completa y absoluta seguridad de que está en lo cierto", desliza también.

Ya al final de la carta y con su "mejor deseo", el concejal insta a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional a que "defiendan con valentía y verdad" los principios con los que nació la formación "sin dejarse condicionar por los intereses personales de nadie ni mucho menos por aquellos que son ajenos al partido".

"Seguiré defendiendo a esa España silenciada por los partidos políticos que viven del sistema; y lo seguiré haciendo en la calle, en los medios, en los tribunales y en las instituciones", remata Smith en el escrito, a la vez que asegura que continuará tanto como de afiliado como de concejal y portavoz del Consistorio.

Almeida confirma que Smith será el portavoz de Vox en el próximo pleno

También hoy, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, José Luis Martínez-Almeida ha asegurado que la corporación municipal afrontará el próximo Pleno municipal del martes con "normalidad absoluta", a pesar de lo que ha calificado como una "situación anormal" en el seno de Vox.

Además, el alcalde ha aclarado que la Secretaría General del Pleno no ha recibido todavía ninguna comunicación oficial que certifique cambios en la composición del grupo o en su portavocía. Por lo tanto, a efectos prácticos, el estatus se mantiene intacto. "Javier Ortega Smith seguirá siendo el portavoz, hoy hay junta de portavoces y no consta que haya ninguna comunicación acerca de que Arantxa Cabello sea la nueva portavoz de Vox en esta junta de portavoces ni vaya a ejercer de portavoz en el próximo pleno".

También Almeida ha recordado la "situación un tanto surrealista" que se vivió durante la última convocatoria en Cibeles. "Lo que tengo es cierta curiosidad sobre si van a seguir haciendo eso de la votación separada o van a asumir que, por ahora, pertenecen al mismo grupo municipal y que tampoco conviene tener ese tipo de conductas", ha añadido.