García Gallardo desvela una orden interna de Vox a todos su cargos para orquestar los ataques en redes sociales

La guerra interna en Vox no cesa y continúa con episodios conflictivos a diario entre la dirección nacional y los que ya no están en el partido. Este jueves, el que fuera vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha publicado un mensaje recibido en su WhatsApp en el que alguien de Vox le filtra que desde la dirección nacional se ha orquestado una campaña contra su persona y a favor de Santiago Abascal, el líder de la formación.

El mensaje filtrado, compartido por García-Gallardo en redes sociales dice así: "Supongo que te habrás enterado por otros sitios, pero ayer desde comunicación nacional se enviaron instrucciones a los responsables de comunicación y redes sociales de los parlamentos regionales que trasladaron a todos los diputados para que publicasen en tu contra y respaldando a Abascal, ofreciendo incluso ejemplos", le informa alguien de Vox a García-Gallardo.

Ante esta información recibida este jueves por la mañana, García-Gallardo ha criticado al líder de Vox por organizar un ataque contra su persona. "Patético, Santi. Patético", ha escrito el exvicepresidente de Castilla y León en redes sociales, afeando la actitud de Santiago Abascal por estos ataques después de que García-Gallardo haya puesto en entredicho las decisiones del Vox actual.

En este sentido de discordancia, en otra de sus publicaciones recientes, García-Gallardo criticaba varios de los aspectos actuales de Vox con los que discrepa fuertemente: "Quiero un partido con un plan serio y real de remigración, un partido que no pida el voto a los jóvenes para atender solo las demandas de los mayores, que no sea el felpudo de ningún gobierno extranjero y que ponga a España primero", instaba Gallardo, que al igual que Iván Espinosa de los Monteros o Javier Ortega Smith, ha pedido un congreso extraordinario para "dar voz a los afiliados".

El fuego amigo en Vox sigue más vivo que nunca y estas peleas entre la formación de Santiago Abascal e históricos del partido como Javier Ortega Smith, Iván Espinosa de los Monteros, José Ángel Antelo o el mismo Gallardo están llevando a Vox a terrenos pantanosos que pueden frenarle electoralmente después de los buenos resultados obtenidos en los comicios de Extremadura, Aragón y Castilla y León.