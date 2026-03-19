Almeida inaugura en Barajas el centro de Ryanair más grande de Europa
El hangar de mantenimiento creará 700 empleos en la capital entre ingenieros, mecánicos y personal de apoyo.
Almeida, y el CEO de Ryanair DAC, Eddie Wilson, subidos a un avión durante la inauguración
Ryanair ha inaugurado este miércoles su nuevo centro de mantenimiento en en el área industrial del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que han presentado como una instalación clave para reforzar su presencia en España.
Almeida y el CEO de Ryanair DAC, Eddie Wilson
El nuevo hangar cuenta con una superficie de 22.000 metros cuadrados, lo que lo convierte en el mayor de toda la red europea de la aerolínea.
"De Madrid al cielo con Ryanair"
Además, la instalación tiene capacidad para albergar hasta siete aviones al mismo tiempo.
Un motor de un avión de Ryanair del nuevo hangar de mantenimiento
Según han aclarado, el proyecto ha supuesto una inversión de 25 millones de euros y generará empleo para 700 trabajadores, incluyendo ingenieros, mecánicos y personal de apoyo.
Imagen de la inauguración del hangar
La inauguración ha contado con la participación del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y del consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson.
Almeida durante la inauguración
Desde allí, el alcalde ha celebrado que este centro reforzará "aún más la posición de España y Madrid como 'hub' líder en la aviación europea".
El consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson
Esta instalación se suma a la que ya existe y opera en Barajas, lo que eleva la capacidad total a ocho líneas de mantenimiento de aeronaves.
Almeida subido a un avión en el nuevo hangar de Ryanair
Ryanair también cuenta con un centro de mantenimiento en Sevilla, con capacidad para cinco aviones, inaugurado en 2019 y ampliado en 2021.
Un avión de Ryanair estacionado en el nuevo hangar
En España, la compañía transportó 62 millones de pasajeros el año pasado.
Imagen de la inauguración del nuevo hangar de Ryanair
Y es que en total, la inversión de Ryanair en España asciende a 11.000 millones de euros con una flota de 109 aviones repartidos en 11 bases, dos centros de mantenimiento, un centro de formación de tripulaciones y un 'hub' de innovación tecnológica en el centro de Madrid.