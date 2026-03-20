Así será la Semana Santa en Madrid: procesiones, saetas y tamborradas con la vista puesta en la llegada de León XIV

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha inaugurado hoy la programación de la Semana Santa para este 2026. "Presentamos el conjunto de actividades que desde el Ayuntamiento de Madrid, junto con diversas asociaciones y entidades, hemos organizado para conmemorar esta Semana Santa que vamos a celebrar entre el 27 de marzo y el 5 de abril".

Una Semana Santa plagada de actividades culturales, musicales y religiosas que la ciudad de Madrid espera con emoción. El alcalde no ha dudado en señalar: "Es una semana especial para la ciudad de Madrid. Si aquí decimos que es donde se cruzan los caminos, todos los caminos que se cruzan y convergen en esta ciudad son una mezcla de tradición, de cultura y de fe. Somos una ciudad profundamente enraizada en la fe cristiana, en nuestras raíces espirituales, en el humanismo cristiano y somos una ciudad que nos reconocemos en los valores del cristianismo".

También ha tenido palabras para el papa León XIV, que visitará la ciudad de Madrid solo unas semanas después: "Apenas unas semanas después de la celebración de la Semana Santa vamos a tener la suerte —o la bendición, mejor dicho— de la visita del Santo Padre a la ciudad de Madrid. Por tanto, la Semana Santa va a ser un tiempo de preparación para llegar y acoger al Santo Padre y para celebrar la visita como merece en una ciudad cristiana como lo es la ciudad de Madrid". Una fecha que está planificada para el intervalo entre el 6 y el 12 de junio.

Cultura, tradición y fe

"Hemos hecho una programación que combina la tradición, la cultura y la fe. La fe como elemento principalísimo que marca el significado de la Semana Santa y que es fundamental, y aquí quiero hacer un agradecimiento a todas las congregaciones, hermandades y las cofradías", ha comentado el alcalde madrileño para añadir: "Nuestras hermandades se van a inundar de fe y devoción en esta ciudad".

Una programación que comienza con las procesiones desde el Domingo de Dolores con el Cristo del Perdón y el Cristo del Pozo hasta el Sábado Santo con Nuestra Señora de la Soledad desfilando por las calles de la capital.

"Pero también una programación cultural que comienza precisamente este domingo en la Plaza Mayor con ese encuentro de marchas procesionales que vamos a disfrutar por primera vez en nuestra ciudad. Vamos a poder ver y disfrutar de un conjunto de actividades musicales inigualables que también van a tener participación de nuestra Orquesta Sinfónica del Ayuntamiento de Madrid, con ese ciclo de música de órganos que va a haber, por ejemplo, en San Ginés", ha dicho en relación con las actividades culturales. "O al mismo tiempo también vamos a poder disfrutar de saetas tan maravillosas y emocionantes como la que hemos podido escuchar y que van a tener lugar en espacios tan emblemáticos como pueden ser el balcón de esta Casa de la Villa, o el balcón de la Real Casa de Correos".

La tradición musical continúa con la tamborrada, y así lo ha indicado el alcalde de la ciudad: "La tamborrada que viene desde Aragón y, por la tarde, el concierto de la Resurrección que se va a celebrar en la Plaza de Cibeles y que va a ser el perfecto broche".

El alcalde también ha tenido tiempo de sacar pecho por los datos de visitantes de otros años: "Somos en estos momentos el primer destino urbano en Semana Santa en España. No era una cuestión fácil de conseguir, pero en estos momentos lo hemos logrado. Y eso es porque la capacidad de atracción, pero también la espiritualidad, la tradición y la cultura que conforma el alma de la ciudad de Madrid hace que venir a vivir la Semana Santa en esta ciudad sea cada vez una experiencia mejor".

Broche final dulce

"Disfrutemos de nuestra gastronomía y de esa Ruta de las Dulces Pasiones por cualquiera de nuestras pastelerías, confiterías o cafeterías de la ciudad de Madrid, donde vamos a poder disfrutar de los mejores dulces. En definitiva, una programación completísima", ha indicado, haciendo mención a la participación de Asempa en dicha iniciativa.

En sus últimas palabras volvía a mencionar al Santo Padre, haciendo referencia a que es una visita que la ciudad de Madrid espera con ilusión y cariño.

Procesiones en Madrid

Las primeras imágenes en procesionar serán las del Cristo del Perdón y la Virgen de la Misericordia (Puente de Vallecas), a las que seguirán otras como Nuestro Padre Jesús del Amor (Borriquita), el Santísimo Cristo de la Fe y la Salud, el Divino Cautivo, María Santísima de los Siete Dolores, Jesús Nazareno y la Santísima Virgen de la Soledad, el Cristo de Medinaceli o el Santísimo Cristo de los Alabarderos.

Todo ello, se acompañará de un programa religioso centrado en la Catedral de la Almudena, que incluirá momentos como la celebración del Vía Crucis el Miércoles Santo (1 abril) o la Vigilia Pascual en la noche del Sábado Santo (4 abril). Además, se organizará, en el parque del Retiro, un Vía Crucis el Viernes Santo (3 abril).

La Puerta del Sol se consolida como carrera oficial de los principales recorridos, con más de 6.000 sillas instaladas para que el público pueda seguir cómodamente el paso de las cofradías ante la Real Casa de Correos. El Ayuntamiento engalana, además, el recorrido procesional con seis reposteros confeccionados por comercios centenarios de la ciudad, telares y un vallado especialmente preparado para la ocasión.

Saetas

En plena Semana Santa, llegarán también las imprescindibles saetas, que llenarán con su característica melodía las calles de la capital en 12 ocasiones, entre el Domingo de Ramos (29 marzo) y el Sábado Santo (4 abril), al paso de algunas de las principales procesiones.

Las primeras serán las que Esperanza Garrido dedicará desde el balcón de la Casa de la Villa en el Domingo de Ramos al paso de La Borriquita (16:30 h), El Silencio (17:30 h) y Los Estudiantes (18 h). El Miércoles Santo, Juanelo cantará al paso del Cristo de los Gitanos desde el balcón de la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol sobre las 21:00 h.

El Jueves Santo tomarán el relevo Ismael de la Rosa y Saray Muñoz: el primero cantará al paso de la procesión de Jesús el Pobre desde la Casa de la Villa (19:30 h) y al Jesús del Gran Poder y la Macarena desde la Real Casa de Correos (21:30 h), imágenes a las que también dedicará Saray Muñoz sus saetas desde el Hotel Moderno (21:15 h).

El Viernes Santo, el cantaor Fernando Caballo, desde la Casa de la Villa, expresará su arte y su emoción al paso de la procesión de los Siete Dolores (21:00 h) y del Cristo de los Alabarderos (21:15 h). José 'El Berenjeno', esa misma jornada, cantará al encuentro del Cristo de Medinaceli con la Virgen de la Soledad (21:50 h) desde una tarima situada frente a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid y Lucía Beltrán se consagrará al arte de la saeta al paso del Divino Cautivo desde la Real Casa de Correos (22:15 h).

La cantaora repetirá el Sábado Santo en la procesión de la Virgen de la Soledad y el Cristo Yacente desde el balcón de la Casa de la Villa (18:30 h). Los horarios son aproximados y se adaptarán a los pasos.

La Semana Santa madrileña culminará el Domingo de Resurrección (5 abril) con la tamborrada de la cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz de Zaragoza en la plaza Mayor, a las 13:00 h.