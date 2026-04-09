Dos nuevas averías colapsan cuatro líneas de Cercanías en hora punta

Los usuarios de la red ferroviaria madrileña han vuelto a enfrentarse a una mañana de complicaciones y largas esperas. Durante la primera hora de este jueves, el servicio ha registrado dos incidencias que se han saldado con afectaciones en las líneas C-2, C-5, C-7 y C-8, con retrasos en la frecuencia de paso habitual de los trenes.

El primero de los contratiempos se ha originado por una avería técnica detectada entre las estaciones de Vallecas Industrial y Vicálvaro justo en el inicio del servicio. Este fallo ha trastocado durante varias horas la regulación de la circulación en las rutas C-2, que une Guadalajara con Chamartín, así como en la C-7 y la C-8, ambas con el trayecto Guadalajara-Cercedilla. El problema ha quedado solventado a las 08:50 horas, pero ha dejado tras de sí una veintena de trenes afectados y demoras medias que han rondado los veinte minutos.

De forma paralela, los viajeros de la zona sur también han sufrido otra incidencia matutina. Desde las 07:13 horas, la presencia de un cable colgando de la catenaria en el tramo comprendido entre Humanes y Fuenlabrada ha obligado a restringir el tráfico a una vía única. Dicha situación que ha impactado de lleno en la C-5, provocando retrasos medios de entre 15 y 20 minutos en el paso habitual de los convoyes. El personal de Adif se ha personado en el lugar para tratar de solucionar dicha incidencia lo antes posible y recuperar la frecuencia habitual de los trenes

Estos nuevos episodios de caos no son hechos aislados, sino que se enmarcan en un contexto de deterioro continuo de las infraestructuras dependientes del Estado. La deficiente situación de la red se ha convertido en un motivo de queja constante por parte de los ciudadanos y en un foco de fricción política. La Comunidad de Madrid lleva meses denunciando la falta de inversión por parte del Ejecutivo central, exigiendo un plan de choque urgente al Ministerio de Transportes para revertir el abandono de las instalaciones.

Mientras los técnicos del gestor ferroviario trabajan a contrarreloj para restablecer la normalidad y recuperar la frecuencia habitual, miles de madrileños asumen las consecuencias de un servicio que se resiente de forma crónica. Las recurrentes averías no solo generan frustración diaria para acudir al trabajo o a los centros de estudio, sino que evidencian la necesidad de abordar un problema estructural que castiga severamente la movilidad y la competitividad de toda la región.