Ayuso hace un llamamiento urgente a la población para donar sangre: seis grupos en alerta roja

"No quiero concluir mis palabras sin hacer un llamamiento a todos los madrileños para que donen sangre. Las reservas de la Comunidad de Madrid están al 46% tras la Semana Santa y, por eso, apelamos a la solidaridad que caracteriza a todos los madrileños para que donen vida". Así se pronunció la propia Isabel Díaz Ayuso durante la II Jornada Día de la Atención Primaria celebrada en la Real Casa de Correos.

Actualmente se encuentran en alerta roja los grupos 0+, 0-, A+, A-, B- y AB-. Esta situación es debido a la disminución de las donaciones en Semana Santa y a que durante esta semana no se ha mostrado el repunte necesario para recuperar los niveles habituales. En este momento el stock se encuentra con 2276 bolsas, muy por debajo del nivel óptimo, que son 5.000.

🚨 Necesitamos sangre para los grupos 🅾️+, 🅾️-, 🅰️+, 🅰️-, 🅱️- y 🆎- 👉 Tras las vacaciones seguimos notando un descenso en las donaciones. ❤ Si puedes, acércate a #donarsangre a tu punto de donación más cercano. ❤ Gracias por estar ahí siempre. 📲 https://t.co/5hbVjUlqaf pic.twitter.com/Ks5POVRZZD — Centro de Transfusión🩸 (@Madridonasangre) April 10, 2026

En la Comunidad de Madrid son necesarias 900 donaciones diarias para poder dar cobertura a toda la actividad hospitalaria. Las necesidades de sangre son constantes en los hospitales de la Comunidad de Madrid: para atender a los pacientes que acuden a las urgencias, los que se someten a cirugías, aquellos que necesitan transfusiones para sus tratamientos..., y estos requerimientos no se pueden suplir con ninguna otra terapia, pues la sangre no se puede fabricar y sus componentes caducan.

Además del Centro de Transfusión regional, ubicado en el barrio de Valdebernardo de la capital, la Comunidad de Madrid cuenta con 30 hospitales para donar sangre, así como las unidades móviles de Comunidad de Madrid y Cruz Roja, más la sala de Cruz Roja en la calle Juan Montalvo, 3, ambos en la capital. Los horarios y direcciones pueden consultarse en la web www.comunidad.madrid/donarsangre.

Los requisitos mínimos para donar sangre son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud, en un proceso que apenas dura 20 minutos.