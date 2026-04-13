Madrid pisa el acelerador para construir la Ciudad de la Justicia, su proyecto más ambicioso con 331 salas de vistas

La Comunidad de Madrid pisa el acelerador en la construcción de su proyecto de infraestructuras más ambicioso de la legislatura. La estructura de la futura Ciudad de la Justicia, ubicada en el barrio de Valdebebas, comenzará a elevarse antes del inicio del próximo verano. Así lo ha confirmado este lunes el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, tras supervisar los trabajos de excavación de un complejo que aspira a ser el "más grande, accesible y digitalizado del mundo". El consejero ha subrayado que invertir en esta área es la mejor manera de "garantizar la libertad y los derechos de los ciudadanos".

Un blindaje de seguridad para las víctimas

El diseño funcional del recinto contempla la habilitación de 331 salas de vistas, de las cuales 45 se mantendrán en reserva para absorber el crecimiento de la planta judicial durante las próximas cuatro décadas. La arquitectura interior se ha planificado para maximizar la seguridad de los ciudadanos más vulnerables. Por ello, en la jurisdicción de lo Penal, los detenidos dispondrán de recorridos independientes para acceder a las salas, evitando que se crucen en los pasillos con las víctimas o los testigos de las causas.

Asimismo, la infraestructura contará con cuatro estancias específicamente diseñadas para macrocausas. Estas salas tendrán un aforo mínimo de 150 personas para el público y dispondrán de mesas de presidencia en el estrado con hasta seis sillones, además de dieciocho plazas perpendiculares para abogados y fiscales. El complejo se completa con cuatro salones de actos, destacando el ubicado en el edificio del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que tendrá 300 metros cuadrados y capacidad para 235 asistentes.

Ahorro de 80 millones anuales y plazos de entrega

La unificación de las 26 sedes judiciales que actualmente se encuentran dispersas por la capital no solo busca operatividad, sino una profunda eficiencia financiera. El Gobierno regional estima un ahorro de 80 millones de euros anuales al eliminar el pago de alquileres y centralizar los contratos de suministros y servicios. Con una superficie total construida de 470.000 metros cuadrados, el nuevo complejo representa un aumento del 61% respecto a la suma de toda el área destinada a estos organismos en la actualidad.

En cuanto al desarrollo de los trabajos, el proyecto se divide en dos fases diferenciadas. El Lote 1, que alberga el núcleo principal, el TSJM y la Audiencia Provincial, prevé finalizar su estructura exterior en el primer trimestre de 2027 y concluir su edificación ese mismo verano. Por su parte, el Lote 2, destinado al Tribunal de Instancia y la Fiscalía, ha iniciado sus obras recientemente y tiene un plazo de ejecución de 40 meses, lo que sitúa la finalización total de la Ciudad de la Justicia en el verano de 2029.

Un despliegue técnico sin precedentes

En la actualidad, el movimiento de tierras exige un ritmo frenético sobre el terreno, con una media de 80 camiones diarios que retiran el equivalente a tres piscinas olímpicas de tierra cada jornada. Las empresas adjudicatarias deberán extraer más de 1,8 millones de toneladas antes de completar la cimentación. El diseño exterior incluirá la denominada Plaza de la Justicia, un espacio de bienvenida con dimensiones similares a la Puerta del Sol que conectará con una gran avenida interna de 6.400 metros cuadrados y contará con 20.000 metros cuadrados de zonas verdes.