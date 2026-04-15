Los 11 proyectos "de impacto" que transformarán Madrid en 2026

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presidido este miércoles la reunión plenaria del Foro por Madrid, en la que se ha aprobado el programa de actuación para 2026 con 11 nuevos proyectos "de impacto" para la ciudad, además de la memoria correspondiente al ejercicio de 2025.

El encuentro, celebrado en el Centro de Operaciones de EMT Madrid de Carabanchel, ha servido para consolidar la hoja de ruta de esta plataforma de colaboración público-privada, creada en noviembre de 2023, y que ya ha impulsado medio centenar de iniciativas en sus dos años de funcionamiento.

Entre los proyectos más destacados aprobados para 2026 figura la rehabilitación integral del Teleférico de Madrid. También se incluye la restauración de la Fuente de la Cibeles, una de las imágenes más representativas de la capital.

A estas actuaciones se suma la recuperación de la lámina de agua del Templo de Debod.

El plan incorpora además la implantación de AteneIA, un sistema integrado de supervisión y gestión inteligente de los servicios urbanos municipales.

El programa aprobado también incluye iniciativas de carácter social y educativo. Entre ellas, destaca el Referente Habitacional, un proyecto destinado a ofrecer soluciones de vivienda a personas incluidas en el programa municipal de atención a personas sin hogar.

En el ámbito educativo, se llevará a cabo la renaturalización del patio del Colegio Público Javier de Miguel, situado en el distrito de Puente de Vallecas, donde estudian más de 400 alumnos.

Asimismo, se contempla la creación de un aula de formación ciudadana en prevención de incendios, que será desarrollada por el Cuerpo Municipal de Bomberos, y el impulso a la Alianza Madrid contra el acoso en la infancia y la adolescencia.

Por primera vez desde la creación del Foro por Madrid, el programa anual incorpora tres proyectos planteados directamente por entidades privadas y organizaciones de la sociedad civil que forman parte de la plataforma. Y es que, en total, el Foro cuenta con la participación de 29 empresas y entidades.

Durante la sesión también se ha aprobado la memoria correspondiente a 2025. Según los datos presentados, el Foro por Madrid ha impulsado 50 proyectos e iniciativas en sus dos primeros años, que han beneficiado a más de 2,3 millones de madrileños.

Estas actuaciones se han desarrollado mediante una inversión compartida cercana a los 4 millones de euros, en el marco de la colaboración entre ambos sectores.