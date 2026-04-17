El Arte Digital de MMMAD inunda Madrid

MMMAD, el evento creativo de referencia que combina el arte digital con el espacio público y con las tecnologías contemporáneas ya tiene en marcha su 7ª edición .

Va a extenderse hasta el domingo 26 de abril con una programación que incluye instalaciones, performances, intervenciones urbanas y encuentros profesionales.

Sus actividades se distribuyen en diversos espacios cubiertos como Réplika Teatro, HYPER HOUSE, Navesierra y GAVIOTA, y también en localizaciones exteriores como el Palacio de la Prensa, la Casa de Campo o el Cementerio de la Almudena.

A todo ello se suma el que probablemente es su rasgo más característico: la activación de más de 300 pantallas urbanas de Clear Channel que convierten la ciudad en una gran galería digital de acceso abierto.

Este año, MMMAD se centra en la tecnologías que ya operan en el presente yendo desde la inteligencia artificial y los sistemas de control algorítmico hasta las ecologías alteradas y los proyectos de posthumanidad.

El codirector del festival, Diego Iglesias, entrevistado en el programa Km0 de esRadio, subraya el alcance del festival, ya que "se extiende por toda la ciudad de Madrid". Entre los centros que colaboran acogiendo su variada programación, Réplika Teatro ha sido destacada por Iglesias dado que "acoge cuatro estrenos mundiales, obras de nueva creación de artistas internacionales ganadoras de un proyecto financiado por la Unión Europea, que hablan de problemáticas distintas mediante tecnologías muy diversas".

La gran mayoría de las actividades de MMMAD 2026 son acceso libre y gratuito, aunque algunas requieren inscripción previa.