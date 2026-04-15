Nuevo presidente de Noche Madrid

La Asociación de Empresarios de Ocio y Espectáculos de la Comunidad de Madrid, Noche Madrid, emprende una nueva etapa.

Alejandro Zamarro, ingeniero de 44 años con más de 20 años de experiencia en el sector del ocio nocturno, se convierte en el nuevo presidente de la entidad tras ser elegido en marzo de este año. Asume el cargo con los objetivos principales de reforzar la seguridad y consolidar el liderazgo internacional del ocio nocturno madrileño.

Zamarro se convierte así en la cara visible de una asociación que aglutina a más de 1.700 locales, precisamente en un momento en el que Madrid está considerada como la mejor ciudad del mundo en cuanto a vida nocturna se refiere gracias a la calidad, seguridad y diversidad de su oferta.

El presidente de Noche Madrid, entrevistado en el programa Km0 de esRadio, ha destacado que "la prensa especializada, el año pasado en foros como Fitur, nos ha galardonado como mejor noche del mundo" y también ha remarcado que "estamos a niveles similares a los de Las Vegas o Berlín, sobre en todo en lo relativo a unos estándares de calidad y seguridad que son difíciles de superar". También ha confirmado que ya se ha reunido con los responsables de la Comunidad de Madrid para impulsar la colaboración en proyectos estratégicos como la campaña de promoción internacional Nightlife in Greater Madrid, el Club del Ocio Sostenible o la Guía de Buenas Prácticas Sostenibles y Circulares.

Además, Noche Madrid mantiene abierto el diálogo con el Ayuntamiento para concretar los detalles en asuntos relevantes como aforos, aislamientos acústicos y seguridad. En ellos, Zamarro subraya la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica estableciendo claramente los derechos y obligaciones poder mantener así el prestigio de la noche madrileña.

De esta manera, Noche Madrid continúa trabajando para seguir siendo un referente estratégico para el turismo y la economía al impulsar unos de los atractivos clave de la capital española.