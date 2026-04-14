'La necesidad de amar', editada por Planeta, desarrolla su trama entre Roma y Barcelona durante los años 80 abordando los anhelos de una generación que, destinada a ser libre, acabó despertándose repentinamente con la lección de que el pasado siempre deja cicatrices.

Su protagonista, el joven Martí Rocamora viaja a Roma en el verano de 1987 para escribir una novela sobre Beatrice Cenci, una aristócrata renacentista que acabó convirtiéndose en un trágico símbolo de la belleza femenina, el deseo y la rebeldía ante el poder.

Durante el proceso de documentación, Martí conoce a una pareja que lo arrastra hacia su estilo de vida marcado por una pasión sin reglas. Se deja seducir por la excentricidad de sus nuevos amigos al quedar deslumbrado por la experiencia bohemia de las fiestas palaciegas. Pero al mismo tiempo, le aborda una insistente necesidad de sentirse amado. Todo ello hace que afloren miedos, secretos y culpas que lo obligan a replantear su viaje y sus objetivos.

Entrevistado en el programa Km0 de esRadio, Pablo Álvarez afirma que la publicación de 'La necesidad de amar' es un sueño cumplido: "llevo queriendo escribir un libro desde que tenía 11 años". Después de más de tres décadas siendo editor, Álvarez valora su salto a convertirse en escritor como "difícil, para mi es muy fácil juzgar los textos de los demás y aportarles cosas como editor, pero juzgarme yo me ha costado muchísimo, ya que estaba muy vulnerable e indeciso". También confirma que siempre ha valorado a los autores y que gracias a ellos ha aprendido este oficio y ha sido capaz de escribir esta novela, "ahora los voy a mirar aún con mucho más cariño".

Siguiendo la tradición de las denominada como novela de formación o aprendizaje, Pablo Álvarez expone la evolución psicológica, moral y social del protagonista 'La necesidad de amar' desde la juventud hasta su madurez.