Aparecen restos del antiguo tranvía de Madrid en plena Puerta de Alcalá

Las obras que se están llevando a cabo en el eje de la Puerta de Alcalá han sacado a la luz restos del antiguo tranvía que circuló por la capital durante buena parte del siglo XX.

Según han confirmado fuentes del Área de Obras y Equipamientos, dirigida por Paloma García Romero, ha sido el dispositivo de control arqueológico de la propia obra el que ha detectado estos vestigios y ha informado a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, organismo competente en este tipo de actuaciones y encargado ahora de dar instrucciones de cómo proceder al Ayuntamiento de Madrid.

También lo reafirma una fotografía compartida por la Asociación Vecinal Retiro Norte, en la que se observa la vía rodeando la misma rotonda de la Puerta de Alcalá. "Hoy en las obras de calle Alcalá ha aparecido el adoquinado antiguo y las vías del tranvía que rodeaban la Puerta de Alcalá. Como era de prever, en el Madrid de Almeida no dejarán ni rastro de estos restos históricos. Mañana ya no habrá nada", escribe la asociación.

Hoy en las obras de calle Alcalá ha aparecido el adoquinado antiguo y las vias del tranvia que rodeaban la puerta de Alcala .

Como era de preveer , en el Madrid de Almeida no dejarán ni rastro de estos restos historicos. Mañana ya no habrá nada . pic.twitter.com/eNiEAUU8b5 — A.V. Retiro Norte (@AVRetiroNorte) April 20, 2026

Sin embargo, aunque los trabajos han continuado, lo han hecho bajo una condición: los hallazgos no se tocarán hasta que se determine cómo proceder.

Los restos localizados corresponden a la antigua red electrificada de tranvías de Madrid, que comenzó a funcionar en 1898 y dejó de prestar servicio en el verano de 1972. Durante ese periodo, varias líneas atravesaban la zona de Alcalá, conectando el centro de la ciudad con puntos como Arturo Soria o Plaza de Castilla.