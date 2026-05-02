Ayuso: "El 1 de la corrupción es Sánchez como que yo soy la 1 de la Comunidad de Madrid"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aprovechado su paso por Telemadrid tras los actos del Dos de Mayo en la Puerta del Sol para volver a señalar a Pedro Sánchez como responsable de la trama que sacude a su entorno.

Sin entrar a valorar el recorrido judicial, la líder regional ha subrayado que "si esta trama es delictiva o no lo decidirán los jueces", aunque su opinión la tiene clara: "Pero el 1 es Sánchez como que yo soy la 1 de la Comunidad".

A partir de ahí, Ayuso ha apuntado que cuando el entorno más cercano está implicado "tú no puedes tener más responsabilidad". "Porque tú has llegado al poder con ellos, gracias a lo que ellos han hecho, y tú los has mantenido hasta que se les pescó", ha considerado.

En este sentido, la presidenta ha advertido a su vez de que "las democracias no caen de un día para otro", sino que "poco a poco se van carcomiendo", en un proceso que, a su juicio, pasa por debilitar contrapesos, generar presión sobre funcionarios y alterar el funcionamiento de instituciones y empresas. "Se van colocando entre ellos y, al final, todo se hunde porque no tienes al mejor funcionario o al magistrado o juez que ha llegado por oposición o al técnico de turno", ha escenificado.

De forma más directa, Ayuso ha lamentado que Sánchez "perdió el rumbo hace mucho", desde el mismo momento en el que llegó al PSOE. "Ya hemos visto las imágenes de aquel Comité Federal retorciendo, manipulando, llevando al extremo a su propio partido, partiéndolo en bandos, promoviendo guerracivilismo, el enfrentamiento", ha recordado, para después avisar de que "así es como va a estar el tiempo que él crea que puede". "Y este hombre podrá desear lo que quiera, si por él fuera sería perpetuo porque nada le gusta más que el poder a costa del daño que se le hace a este país", ha añadido.

En clave regional, Ayuso también ha hablado de los últimos sondeos electorales conocidos esta misma mañana, que consolidan su mayoría absoluta. Lo ha hecho recordando el salto que ya dio su partido en 2021, cuando pasó de 30 a 65 escaños, y ha reconocido que entonces pensó que el crecimiento tendría techo. Sin embargo, la evolución de su gobierno hasta lograr estar ahora "por encima de la mayoría absoluta" le ha abierto los ojos a otra lectura: "Te das cuenta de que aquí nos vota gente de toda condición".

"Yo no busco gustar a todo el mundo", ha reconocido en esta parte, al considerar que tal objetivo sería incompatible con mantener la confianza de sus votantes porque implicaría "ir constantemente cambiando tu discurso".

"Cuando ya pasas de la absoluta eres consciente de que te están votando personas que nunca habían votado a tu partido. Y eso es muy bonito, pensar que los madrileños de lado a lado confían en tu proyecto y cada vez se ven más reconocidos en él y se sienten representados por un gobierno, aunque saben que el mío es liberal, que defiendo una serie de cosas determinadas que a estas alturas todo el mundo conoce. Para mí eso es precioso, porque significa que vas convenciendo, que vas gustando más y eso te da más legitimidad para lo que haces", ha afirmado.