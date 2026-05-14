La presidenta de la CAM ha alertado en esRadio de cómo el Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE están preparando el terreno para las próximas elecciones generales de 2027. Isabel Díaz Ayuso ha destacado que en las campañas de las elecciones regionales que se han celebrado en los últimos meses y en las andaluzas de este domingo demuestran que "el sanchismo en igualdad de condiciones es una filfa".

En este sentido, ha explicado en el programa Es la Mañana de Federico que "cuando a un ministro lo sacas" del entorno del Gobierno "es la nada" y que "en cuanto bajas a la calle no se les quiere en ningún sitio" y "son una catástrofe, lo vimos con Alegría, Pablo Iglesias y lo veremos este domingo con María Jesús Montero". Isabel Díaz Ayuso ha dicho que "el resultado del domingo es fundamental para España" y que "los socialistas piensan que Andalucía es la de Chaves", pero no son conscientes que "Andalucía ha despertado gracias al gobierno de Juanma Moreno". Sobre estos comicios ha añadido que Andalucía desde que gobierna el PP "es imparable" y "hay un cambio absoluto" y "por eso la Andalucía de ahora mira para atrás y lo ve en blanco y negro".

"Ha sido muy patético", ha dicho Ayuso sobre la estrategia del PSOE en esta campaña andaluza "utilizando los cribados y llamando a los mayores para meterles miedo". También, "viendo como consideran a las FCSE, cómo las desprecia el Gobierno". En este sentido, ha indicado que "a través de los comentarios que han hecho sobre la Guardia Civil te muestra lo que es el socialismo de Sánchez especialmente".

Isabel Díaz Ayuso ha indicado que "por eso el domingo creo que ese triunfo va a ser arrollador y España está al cambio". La presidenta madrileña ha asegurado que "a Sánchez le dan igual las CCAA, en cambio, le vienen muy bien que sean gobernadas por el PP porque somos quienes le damos los datos de empleo y atraemos empresas y él se nutre de nuestro gobierno para hace eso que llama cogobernanza. Cuando las cosas van bien es gracias a él y a la mínima la culpa, con todo el poder del Estado, se la echa a los gobiernos autonómicos".

Sin embargo, ha reflexionado sobre lo que puede suceder en 2027. Ayuso cree que "esto demuestra que el cambio es imparable, pero Sánchez está a otra cosa. Está a las generales y va a repetir exactamente el esquema de 2023: dividir partidos, impedir que el PP pueda pactar con nadie porque sólo él puede pactar con lo que sea, aunque sea infame y aupar a Cataluña". Sobre esto ha dicho que "a partir del lunes veremos los anuncios para Cataluña y la vergüenza que supone cómo se lo están callando con el dinero y la financiación de todos los españoles y también con los censos. A través de los procesos de nacionalización y regularización masiva los censos se amplían, el reparto de escaños se modifica y luego, además, le das posibilidad de voto a personas que nunca han pisado España".

Crear un "estado de ánimo para 2027" con el dinero de todos

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha señalado sobre unas hipotéticas elecciones generales que actualmente "no hay una sola encuesta ni una sola urna en la que Feijóo quede primero" ha recordado, además, el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo "ha ganado todas las elecciones a las que se ha presentado". Sobre el PSOE ha añadido que "nunca han tenido tanto desprestigio como ahora, no sé que ha ocurrido para que de repente España prefiera que esta sensación de podredumbre absoluta que es una realidad, siga adelante". En este sentido, Isabel Díaz Ayuso cree que "lo que están haciendo es utilizar todos los medios que están a su alcance y el poder y el dinero de todos para crear un estado de ánimo de cara a 2027 con todo tipo de trampas".

"Advierto que a partir de la semana que viene vamos a ver anuncios para contentar a los socios de Sánchez y para seguir comprando voluntades o intentándolo en algunas CCAA y, mientras tanto, la clase media se sigue hundiendo, las empresas siguen perdiendo competitividad, los problemas auténticos de España siguen a su suerte y este Gobierno ya todo lo ha apostado a la propaganda y a la compra masiva de votos a partir del año que viene con el dinero de todos. La propia Unión Europea ya lo está reclamando, han hecho una recaudación estratosférica de impuestos y de medios públicos para que en 2027 sea: mil euros por ser joven, dos mil por ser agraviada ¿tú de qué colectivo eres? ¿Mujeres ofendidas por las ballenas? Cinco mil euros… y vamos a estar así sometidos a esto durante muchísimo tiempo y, mientras, aquellos que están haciendo su trabajo: funcionarios, jueces, agentes, periodistas… van a ser desprestigiados y acorralados", ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Isabel Díaz Ayuso ha insistido en que el Gobierno, el PSOE y sus medios afines "están imponiendo a la fuerza ese estado de ánimo, pero no es verdad y, además, todos sabemos que en igualdad de condiciones Sánchez no tiene absolutamente nada que hacer. Intentará como en 2023 lo mismo, la misma estrategia. Lo que pasa que en 2023 donde hubo el exceso de confianza ahora ya no lo va a haber, pero sí que se jugó con el voto por correo y ahora será con las nacionalizaciones".

"Yo me apuesto lo que sea que ellos sabiendo el recuento de voto porque son expertos analistas en la situación demoscópica verán desde qué países es más fácil que el voto sea propicio o no y ahí es donde de repente las reglas cambiarán para que se pueda votar a gran facilidad y en otros no pasará lo mismo", ha explicado Ayuso. La presidenta madrileña se ha preguntado: "¿Alguien me puede decir desde Cuba cómo se puede votar en las elecciones en España? ¿Una persona que nunca ha pisado nuestro país que ahora ya es española, bienvenido y qué ilusión para muchos de ellos, pero que está votando desde Venezuela con Delcy al lado qué va a votar? ¿Cómo va a votar?".

Ayuso ha insistido en que "la trampa no está en la urna, la trampa se está haciendo ahora en el proceso de cómo van inflando el censo". En este sentido, ha explicado como el PP puede tratar de revertir esta situación. Ha dicho que "estamos ahora mismo contando datos, testimonios, analizando incrementos de censos y claro que daremos esta batalla".