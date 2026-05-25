Metro de Madrid estrena el pago con tarjeta bancaria en sus tornos este 1 de junio

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha el próximo 1 de junio un nuevo sistema de pago directo con tarjeta bancaria en los tornos de toda la red del suburbano. Esta medida tiene como principal objetivo agilizar el acceso a las instalaciones y facilitar los desplazamientos diarios de los más de dos millones y medio de viajeros que utilizan regularmente este medio de transporte en la región. Se trata de un paso decisivo en la modernización de las infraestructuras públicas, adaptándose a las necesidades actuales de movilidad.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras del Gobierno autonómico, Jorge Rodrigo, ha sido el encargado de presentar esta iniciativa en la estación de Feria de Madrid, perteneciente a la línea 8. Durante el acto, que se ha desarrollado en uno de los puntos donde se han llevado a cabo las pruebas piloto, el responsable político ha detallado el funcionamiento de este mecanismo que revolucionará la forma en la que los ciudadanos interactúan con el transporte público madrileño.

🚇 La @ComunidadMadrid estrena en junio el pago con tarjeta bancaria en los tornos de @metro_madrid. ➡️ El consejero @jorgerodrigodo ha presentado hoy esta iniciativa, que facilitará el acceso a más de 2,5 millones de viajeros diarios. +Info: https://t.co/05WvGKJblK pic.twitter.com/1YuI9RV3iH — Transportes e Infraestructura▪️Comunidad de Madrid (@Transportes_CM) May 25, 2026

A partir de la fecha señalada, los usuarios tendrán la posibilidad de entrar directamente a los andenes utilizando tarjetas bancarias de crédito o débito, ya sean en formato físico o integradas en teléfonos móviles y relojes inteligentes mediante tecnología contactless. De esta manera, se elimina la obligación de adquirir previamente una tarjeta de transporte para los desplazamientos puntuales, una barrera que a menudo generaba retrasos. Además, todas las estaciones incorporarán de forma progresiva dispositivos preparados para validar títulos mediante códigos QR, ampliando el abanico de alternativas tecnológicas.

Una medida pensada

El despliegue de esta nueva infraestructura coincidirá estratégicamente en el calendario con eventos de gran magnitud que atraerán a cientos de miles de visitantes a la capital de España. El titular de Transportes ha subrayado la importancia de tener el sistema operativo para citas como la visita del Papa, prevista entre el 6 y el 9 de junio, o el Gran Premio de España de Fórmula 1, que se celebrará en el mes de septiembre. Estas jornadas de máxima afluencia pondrán a prueba la capacidad de la red para evitar aglomeraciones en los vestíbulos y en las máquinas expendedoras.

El proyecto, que ha sido respaldado económicamente a través de los fondos europeos de recuperación, estará operativo inicialmente en un total de 1.249 tornos distribuidos por toda la red del metropolitano. Según los datos aportados por la Consejería, 470 de estos equipos son ya modelos completamente inteligentes. En aquellas estaciones que aún cuentan con dispositivos más antiguos, la Administración garantizará que al menos dos tornos permitan esta modalidad de pago directo, mientras que un tercero estará habilitado en exclusiva para la lectura de los novedosos códigos QR.

Con el propósito de incentivar el uso de esta herramienta tecnológica entre los ciudadanos, el Ejecutivo autonómico ha anunciado una promoción especial de lanzamiento. Durante las primeras semanas de funcionamiento, el billete sencillo que se abone a través de este método sin contacto tendrá un precio reducido y único de 1,5 euros. Por el momento, en esta fase inicial, la funcionalidad estará restringida a la compra de pasajes simples, aunque seguirá siendo plenamente compatible con los títulos tradicionales expedidos por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).