El truco para entrar gratis a las piscinas de Madrid todo el verano

La temporada de piscinas ya ha comenzado en la Comunidad de Madrid y muchos usuarios podrán ahorrarse la entrada durante todo el verano gracias a una condición que sigue vigente en 2026. Las instalaciones públicas regionales abrieron el pasado 15 de mayo y permanecerán operativas hasta el 6 de septiembre.

La medida beneficia a quienes tengan el Carné Joven, válido hasta los 31 años, y permite acceder gratis a algunas de las piscinas más utilizadas de la región.

Las piscinas donde no tendrás que pagar

La entrada gratuita está disponible en las piscinas del Canal de Isabel II, San Vicente de Paúl y el Parque Deportivo Puerta de Hierro, todas gestionadas por la Comunidad de Madrid.

Las instalaciones abren todos los días entre las 11:00 y las 19:45 horas y el acceso debe reservarse previamente.

Eso sí, existe una limitación importante: solo se puede obtener una entrada gratuita por día y las plazas disponibles son reducidas.

El error que puede dejarte sin entradas

La Comunidad de Madrid también ha fijado una penalización para quienes reserven y no acudan.

Si una persona solicita dos veces la entrada gratuita y finalmente no utiliza ninguna de las reservas, perderá la posibilidad de volver a reservar durante el resto de la temporada. Por ese motivo, la recomendación es cancelar la reserva si finalmente no se va a utilizar.

Qué descuento hay en la piscina Mundial 86

La piscina del Centro de Natación Mundial 86 funciona con un sistema diferente al del resto de instalaciones gestionadas por la Comunidad de Madrid. En este caso no existe acceso gratuito para los titulares del Carné Joven.

Aun así, quienes dispongan de este carné pueden beneficiarse de un descuento del 20 % sobre la tarifa general, por lo que la entrada pasa de 5 a 4 euros.

Cuánto cuestan las entradas este verano

El precio general para acceder a las piscinas públicas de la Comunidad de Madrid es de 5 euros.

También hay descuentos del 30 % para mayores de 65 años, menores de entre 3 y 13 años y familias numerosas.

Además, la entrada será gratuita para personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33 %, sus acompañantes, menores de tres años y víctimas del terrorismo.

Cómo reservar plaza

Las entradas pueden conseguirse a través del portal online de la Comunidad de Madrid y mediante la aplicación móvil DeportesCM. La reserva solo puede hacerse para el mismo día de uso.

En el caso de personas mayores de 65 años y usuarios con discapacidad, las entradas también estarán disponibles en taquilla desde las 10:30 horas.

Las zonas naturales para bañarse cerca de Madrid

Además de las piscinas públicas, la Comunidad de Madrid mantiene abiertas este verano cuatro zonas naturales de baño: el embalse de San Juan, la playa del Alberche, Las Presillas y Los Villares.

Estos espacios volverán a ser una de las alternativas más utilizadas durante los meses de calor, especialmente en fines de semana y festivos.