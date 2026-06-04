El mayor despliegue técnico de Madrid para acoger a León XIV

A dos días de que el papa León XIV llegue a nuestro país, se van viendo los esqueletos de uno de los mayores montajes realizados en la historia de Madrid. Unos escenarios que, en palabras del cardenal Cobo ante los medios de comunicación, son fruto de un trabajo intenso.

"Las peticiones para participar crecen cada día al igual que la expectación va en aumento con el paso de las horas". "Un viaje que invita a 'alzar la mirada', tanto a los que estarán presentes en los diversos encuentros con el Papa como al conjunto de la sociedad española. Una oportunidad para escuchar y celebrar juntos, algo que sabemos hacer bien", señalaba el cardenal. Según Cobo, además, el Papa está sorprendido con la expectación que ha despertado esta visita, dado que no esperaba la acogida que está teniendo en tantos sectores de la sociedad.

Asimismo, el cardenal Cobo informó de que durante el viaje, en su visita a la Catedral de la Almudena, el Papa entregará la Rosa de Oro a la Virgen de la Almudena, una prueba más de la devoción mariana del Santo Padre, "aunque es igualmente importante que vaya a rezar delante de una imagen tan importante para el pueblo de Madrid".

Las encargadas de dar forma al escenario que albergará los diferentes actos de León XIV han sido las arquitectas Concha Sánchez Maíllo y Cristina del Río Villegas, que junto con sus equipos de cientos de personas, llevan trabajando más de tres meses durante muchas horas al día y con gran intensidad. Reconocen que, a pesar de ser especialistas en diseñar espacios religiosos, este es un encargo muy singular, dado que implica seis sedes muy diferentes, en la calle, en interiores… Todos han sido llevados a cabo con mucho cariño, dedicación y detalle, pero reconocen que el de Cibeles es el que encierra mayor complejidad.

Se trata de un trabajo que han llevado a cabo en conjunto entre las arquitectas, la diócesis y el Vaticano teniendo en cuenta los contenidos, la parte técnica, los elementos litúrgicos, la seguridad, la funcionalidad, para que los espacios ayuden "a que los encuentros con el Papa sean increíbles".

Los datos del montaje técnico: así serán los escenarios

Cada escenario tendrá diferentes aspectos. En el de Cibeles, donde se celebre la Eucaristía del Corpus Christi, se ha colocado en el centro del altar una gran cruz inspirada en la imaginería de las Hermanas de Belén. En el Movistar Arena estará presente un madroño, perfiles de la ciudad o el famoso cielo de Madrid, mientras que en el caso de la Vigilia con los Jóvenes, habrá presencia de imágenes de cuadros del Museo del Prado que reproducen los misterios que se van a rezar mientras se espera la llegada del Papa.

En este montaje han trabajado 3.000 personas en todo el proceso de montaje, comentaba Mariano Rodríguez, coordinador de producción de CEDIA, Cibeles, Lima y Bernabéu, y que han llevado a cabo en coordinación con el Plan de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, algo que no es fácil, dado que "al final este es un montaje que es un portaaviones". No olvidemos que los encuentros de la Plaza de Lima y Cibeles ocupan una huella enorme y se quiere que todos los que participen puedan escuchar bien, tengan un sitio donde estar cómodos, que haya agua, que las vallas estén bien delimitadas, que tengan sus sanitarios", comentó.

Los espacios estarán distribuidos en anillos, donde cada 75 o 100 metros en función de la configuración de la calle, habrá una pantalla gigante con su torre de sonido. Concretamente habrá 42 pantallas en Cibeles, para una huella de un millón de personas, y 30 en la Vigilia de los Jóvenes, donde está preparado un espacio para 600.000. Junto con ello hay casi 1.300 altavoces distribuidos por todo el recorrido, 90 fuentes de agua y camiones también abasteciendo de agua. Hay 1.300 sanitarios, hospitales de Samur, puestos sanitarios, puestos de voluntarios… Algo que califica como "el despliegue técnico más grande que ha visto esta ciudad en mucho tiempo".

Se ha preparado en poco más de tres meses con el principal objetivo de "darle a todo el que viene la posibilidad de estar con el Papa, acompañar al Papa. Lo importante no es tanto ver al Papa como estar con el Papa". Igualmente destaca el gran apoyo del Ayuntamiento y Comunidad de Madrid así como de presidencia del Gobierno y de todas las instituciones, que se han coordinado muy bien. En ese sentido, resalta que se siguen sus indicaciones, tanto de seguridad como de movilidad.