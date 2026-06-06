El Palacio Real acoge un acto histórico en la visita del papa León XIV a España

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Asistentes al acto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la presidenta de Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló; el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños; la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celaá; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, mientras esperaban la llegada del papa León XIV en el Palacio Real, donde ha tenido lugar la ceremonia de bienvenida al Sumo Pontífice que inicia este sábado en la capital un viaje de seis días a España.