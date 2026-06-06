El Palacio Real acoge un acto histórico en la visita del papa León XIV a España
El Papa León XIV ha sido recibido este sábado en el Palacio Real de Madrid con todos los honores en el inicio de su visita oficial a España, en una ceremonia solemne presidida por los Reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, y con un amplio despliegue institucional y militar.
El coche entra en la Plaza de la Armería del Palacio Real
El coche oficial que traslada al papa León XIV entra en la Plaza de la Armería del Palacio Real, donde ha tenido lugar la bienvenida oficial con la rendición de honores y la interpretación de los himnos nacionales de España y del Estado de la Ciudad del Vaticano.
El rey Felipe VI recibe al Papa
El rey Felipe VI recibe al papa León XIV en la Plaza de la Armería del Palacio Real, donde ha tenido lugar la bienvenida oficial con la rendición de honores y la interpretación de los himnos nacionales de España y del Estado de la Ciudad del Vaticano.
La reina Letizia recibe al papa León XIV
La reina Letizia recibe al papa León XIV en la Plaza de la Armería del Palacio Real y le saluda con una pequeña reverencia en señal de respeto.
El Papa saluda a la princesa Leonor y la infanta Sofía
El Papa saluda a la princesa Leonor y la infanta Sofía, que cumplen con el protocolo de vestimenta a la perfección.
Leonor y Sofía en el Palacio Real
Mientras la Reina hace uso del ‘privilegio de blanco’, reservado a las reinas católicas, la princesa Leonor y la infanta Sofía se han ajustado al protocolo de la Casa Real vistiendo de negro.
La Batería Real realizará la tradicional salva de 21 cañonazos
Una vez situados en la tribuna de honor, la Batería Real realizará la tradicional salva de 21 cañonazos, máxima distinción militar reservada a jefes de Estado, mientras se interpretan los himnos nacionales de la Ciudad del Vaticano y del Reino de España.
Suena el himno del Vaticano y de España en el Palacio Real
La Unidad de Música de la Guardia Real interpreta el himno del Vaticano en honor a León XIV. A continuación, interpretarán el himno de españa.
Los reyes saludan a los fieles
Los reyes saludan a los miles de fieles que se han concentrado en las inmediaciones del Palacio Real para recibir al Papa.
Asistentes al acto
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la presidenta de Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló; el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños; la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celaá; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, mientras esperaban la llegada del papa León XIV en el Palacio Real, donde ha tenido lugar la ceremonia de bienvenida al Sumo Pontífice que inicia este sábado en la capital un viaje de seis días a España.
Una formación de guardia de honor
El Papa León XIV ha sido escoltado hasta el Palacio Real de Madrid por el Escuadrón de Escolta Real a caballo, en una entrada solemne que subraya la importancia del acto. A su llegada a la Plaza de la Armería, el despliegue militar ha incluido una formación de guardia de honor compuesta por unidades de élite como la Escuadra de Gastadores, la Unidad de Música y el Grupo de Honores, además del propio Escuadrón de Escolta Real, la Batería Real y la Sección de Motos del Grupo de Escoltas, que han aportado el componente ceremonial y protocolario a la recepción oficial.
El papa León XIV junto al rey Felipe VI recorre el pasillo de honor
El papa León XIV junto al rey Felipe VI recorre el pasillo de honor compuesto por lanceros del Escuadrón de Escolta Real y ascenderán por la Escalera de Embajadores escoltada por la Sección de Alabarderos.
El Papa saluda a los asistentes
El Papa saluda a los asistentes durante la ceremonia oficial celebrada en el Palacio Real de Madrid, en el inicio de su visita a España.
El Palacio Real, preparado para la ocasión
En la plaza se han congregado varios cientos de personas que han recibido al Papa con aplausos y algunos vítores, tanto hacia él como hacia el Rey. El ambiente ha sido de expectación y respeto, acompañado por el protocolo habitual en este tipo de ceremonias de Estado.
Las tropas desplegadas
El Rey Felipe VI y el Papa León XIV han pasado revista a las tropas desplegadas en la Plaza de la Armería. La formación estaba compuesta por distintas unidades ceremoniales.
Ceremonia de bienvenida al Sumo Pontífice
El papa León XIV acompañado de los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía han ascendido por la Escalera de Embajadores del Palacio Real, donde ha tenido lugar la ceremonia de bienvenida al Sumo Pontífice.
El papa León XIV en el Salón del Trono del Palacio
Los reyes y sus hijas junto al Papa León XIV recorren el Salón del Trono del Palacio Real, donde han estado departiendo de forma distendida y natural.
La familia real junto al Papa
El papa León XIV acompañado de los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en el Salón del Trono del Palacio Real donde se ha realizado el saludo a las autoridades, durante la ceremonia de bienvenida al Sumo Pontífice.
El discurso del rey Felipe VI
El rey Felipe VI ha pronunciado un discurso en el Salón de las Columnas durante el acto de bienvenida oficial al papa León XIV que tiene ha tenido este sábado en el Palacio Real.