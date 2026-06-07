El código de vestimenta para las autoridades que acudan a la misa del Corpus

La misa que va a presidir León XIV en la plaza de Cibeles este domingo 7 de junio por la mañana va a ser el acto más multitudinario de los que va a celebrar en España. Todo se ha calculado al milímetro para que nada falle: desde la seguridad, el protocolo y la agenda institucional, incluso el dress code o código de vestimenta que tienen que llevar los políticos, autoridades e invitados que estarán en la zona habilitada frente al Santo Padre en Cibeles.

Tanto la Asamblea de Madrid como el Ayuntamiento han remitido invitaciones con código de vestimenta dirigido especialmente a las mujeres, que deberán evitar colores llamativos y seguir una norma: "Sobrias, formales y discretas".

Por ejemplo, se debe evitar el color blanco, reservado para el Santo Padre y los concelebrantes, que vestirán ese color litúrgico, y para la reina Letizia, que como soberana católica tiene ese privilegio.

Además, se pide que se eviten los colores llamativos, como los rojos, los amarillos o los estampados. Asimismo, se pide que no se opte por vestidos demasiado veraniegos, tirantes o faldas por encima de la rodilla.También se señala que no se opte por el color azul oscuro porque ese color está destinado a los voluntarios.

Unas normas sencillas y que quizás se deberían saber para evitar errores como el de María Jesús Montero en el funeral de Francisco, o en la recepción con Yolanda Díaz y Diana Morant "luciendo brazos" cuando no es lo correcto.

En el caso de los hombres es más sencillo: traje oscuro, camisa blanca y corbata que no sea de colores llamativos ni estridentes.