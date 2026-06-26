Qué hacer en Madrid para huir del calor este fin de semana

Madrid afronta el último fin de semana de junio con una agenda repleta de propuestas para todos los gustos. Desde grandes festivales gratuitos y conciertos hasta cine de verano, visitas nocturnas, planes gastronómicos y escapadas a la sierra, estas son algunas de las citas más destacadas para disfrutar entre el 26 y el 28 de junio.

Festivales y planes gratuitos

Uno de los grandes protagonistas del sábado será La Sub25, el festival gratuito de 21 Distritos que convertirá Madrid Río en un gran espacio cultural desde las 20:30 hasta las 02:30 horas. La programación reunirá danza contemporánea y urbana, sesiones de DJ, instalaciones audiovisuales inmersivas, teatro, poesía, circo, arte urbano, talleres participativos y propuestas interactivas, además de actividades como observación astronómica, maquillaje artístico o creación colectiva. La entrada es libre.

También será un fin de semana marcado por Piano City Madrid, que ofrecerá más de 50 conciertos gratuitos entre el viernes y el domingo en espacios como CentroCentro, Conde Duque y otros puntos de la capital. El programa incluye recitales de música clásica, jazz, flamenco, improvisación y composiciones contemporáneas.

Además, arranca la programación del Orgullo de Madrid (MADO) con las primeras actividades de Orgullo de Barrio, que llevará fiestas y propuestas culturales a distintos locales de Chueca. El domingo también se celebrará Plumas y Patitas en la plaza de Pedro Zerolo.

Fuera de la capital destacan otros festivales como Galapajazz, con ocho conciertos gratuitos en Galapagar, o las Fiestas de Usera, que este fin de semana contarán con actuaciones de José Mercé y Obús.

Cine bajo las estrellas

El verano también comienza con una de las citas más esperadas. Cibeles de Cine vuelve a la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles hasta el 8 de septiembre con una programación que combina estrenos, clásicos, cine español y películas familiares.

Las entradas cuestan 8 euros y las sesiones comienzan a las 22:00 horas. Este fin de semana podrán verse Volver, de Pedro Almodóvar; Una batalla tras otra; El viaje de Chihiro, con motivo de su 25 aniversario, y El laberinto del fauno, que celebra dos décadas desde su estreno.

Otra opción es Festinal, el cine de verano del Parque de la Bombilla, que también inicia su programación con entradas desde 6 euros.

Planes diferentes para las noches de verano

Entre las propuestas más originales vuelve la visita teatralizada nocturna al Cementerio de Nuestra Señora de la Almudena, organizada por Servicios Funerarios de Madrid.

Durante unas dos horas y media, los asistentes recorren el cementerio acompañados por guías especializados y actores que interpretan a escritores, artistas, políticos y otras figuras históricas vinculadas al recinto. La experiencia combina patrimonio, historia y representación teatral. La entrada general cuesta 11 euros.

También regresa Cénate Las Ventas, que une gastronomía y ocio nocturno con el Certamen de Novilladas Nocturnas. El mercado gastronómico abre desde las 20:00 horas y las entradas para las novilladas parten de 6,50 euros.

Exposiciones y cultura

El fin de semana también deja varias exposiciones gratuitas. Entre ellas se encuentra La lentitud de la luz, de la artista granadina María Lara, en CentroCentro; El Gran Azul, en el Parque Santander; Topografía de un contraste, en el Museo de Arte Contemporáneo, y Madrid entre épocas, en el Museo de Historia de Madrid.

La programación cultural se completa con Clásicos a la Fresca, un ciclo gratuito de teatro en Ciudad Lineal, y Orgullo en Cortos, una sesión de cortometrajes LGTBIQ+ que se celebrará el viernes en el Ateneo La Maliciosa.

Una escapada para escapar del calor

Quienes prefieran salir de la ciudad pueden optar por la Piscina Natural de Las Berceas, en Cercedilla. El recinto, situado en el Valle de la Fuenfría, ofrece dos piscinas rodeadas de naturaleza y zonas verdes para pasar el día.

Las entradas cuestan 12 euros los fines de semana para adultos y 7 euros para niños y mayores de 65 años, mientras que los menores de cinco años acceden gratuitamente. Debido a la elevada demanda, la compra debe realizarse previamente por internet.