El espectacular oasis en la sierra de Madrid para combatir la ola de calor

La Piscina Natural de Las Berceas, en Cercedilla, ha iniciado la temporada de verano 2026 y vuelve a consolidarse como uno de los planes más demandados para combatir el calor en la Comunidad de Madrid. El recinto se encuentra en el Parque Recreativo de Las Dehesas, en el Valle de la Fuenfría, dentro de la Sierra de Guadarrama.

El espacio ocupa unas 30 hectáreas en un entorno de pinos silvestres y montaña, combinando zonas de baño, áreas verdes y servicios para pasar el día.

Dos piscinas en plena naturaleza

El complejo dispone de dos piscinas rodeadas de césped y vegetación. Aunque se conocen como naturales, el agua está clorada y procede de arroyos de la zona.

El recinto cuenta con merenderos, vestuarios, duchas, aseos, bar, enfermería y zona de césped, con accesos adaptados para personas con movilidad reducida.

El aforo está limitado a 1.800 personas, lo que condiciona la entrada en días de alta afluencia.

Fechas, horario y normas

Las Berceas permanecerá abierta del 19 de junio al 30 de agosto, en horario de 10:00 a 20:00 horas.

Los fines de semana y festivos es obligatorio comprar la entrada online, ya que no hay venta en taquilla. La entrada no incluye reserva de aparcamiento, que debe gestionarse aparte en un espacio con capacidad limitada por tratarse de zona protegida.

No se permite el acceso con animales (salvo perros guía) ni el uso de sombrillas, hamacas, tumbonas o hinchables. Sí está permitido entrar con comida y bebida, aunque el consumo debe realizarse en las zonas habilitadas.

Precios de entrada

Las tarifas para no abonados son:

Adultos (14 a 64 años): 9 euros entre semana y 12 euros en fin de semana y festivos

y Niños desde 5 años y mayores de 65: 5 euros entre semana y 7 euros en fin de semana y festivos

y Menores de 5 años: entrada gratuita

Personas con discapacidad igual o superior al 65%: entrada gratuita (incluido acompañante)

Discapacidad entre el 33% y el 65%: misma tarifa reducida

Bono de 10 entradas: 65 euros adultos y 45 euros niños y mayores de 65 (solo laborables)

y (solo laborables) Descuento del 50% desde las 17:00 en días laborables

Los empadronados en Cercedilla cuentan con precios reducidos durante toda la semana.

Cómo llegar y transporte

El acceso se realiza desde Cercedilla por la carretera de la Fuenfría (M-966, kilómetro 3,9). El recinto dispone de un aparcamiento de 240 plazas, con reserva previa en caso de disponibilidad.

Durante fines de semana y festivos funciona un autobús gratuito desde el casco urbano de Cercedilla, con paradas en el aparcamiento disuasorio y en el entorno de Las Dehesas.

También se puede llegar en Cercanías hasta Cercedilla y continuar con transporte local hasta el área recreativa.